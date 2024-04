"Sprawę zgłosimy również do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnica Bemowo. Prawdopodobnie ktoś podejmował już wcześniej próby likwidacji tych drzew, bo na pniach kilku z nich stwierdzono dziury ze śladami nieznanej substancji" - zauważają urzędnicy.

Jednocześnie apelują do mieszkańców o czujność w podobnych sytuacjach: "Jeśli jesteście świadkami niszczenia zieleni, prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji do ZZW - tel. +48 22 277 42 00 lub na kontakt@zzw.waw.pl, Straży Miejskiej – 986. Możecie to zrobić także za pośrednictwem Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115".