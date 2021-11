"Uwagę policjantów zwrócił katalizator, brzeszczot i lewarek"

Do zdarzenia doszło po godzinie 22. - Bemowscy wywiadowcy w trakcie służby zwrócili uwagę na opla, który stał obok zaparkowanego forda. W pewnym momencie opel odjechał. Wewnątrz pojazdu poza kierowcą było dwóch pasażerów, kobieta i mężczyzna. Policjanci postanowili sprawdzić, o co chodzi – powiedziała Marta Sulowska z wolskiej policji.

Podejrzani - dwóch mężczyzn w wieku 32 i 39 lat oraz kobieta w wieku 33 lat - usłyszeli zarzut dotyczący kradzieży katalizatora działając wspólnie i w porozumieniu. Podczas przesłuchania przyznali się do winy. Grozi im pięć lat więzienia.

Dlaczego przestępcy kradną katalizatory?

O to, dlaczego przestępcy kradną katalizatory, już kilka miesięcy temu zapytaliśmy policjantów. - To są drogie elementy, bo te z lepszych aut potrafią kosztować nawet siedem, osiem tysięcy. Złodzieje pozyskują z takiego katalizatora metal szlachetny i sprzedają go potem w punkcie skupu złomu – wyjaśniał Robert Koniuszy z mokotowskiej policji.