Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Katastrofa awionetki na Bemowie. Jest śledztwo prokuratury

|
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa samolotu na Bemowie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku awionetki na Bemowie. W katastrofie zginęły dwie osoby, a jedna została poszkodowana. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

"W sprawie dotychczas przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia oraz ujawnionych zwłok, przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzenia. Podjęto działania zmierzające do ustalenia tożsamości pokrzywdzonych - gdyż zwłoki znajdowały się w stanie zwęglenia i jedynie zdołano ustalić płeć zmarłych, nadto planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok" - przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej prok. Piotr Antoni Skiba.

Do katastrofy doszło w ubiegły czwartek w okolicy lotniska na Bemowie. Na teren Automobilklubu Polskiego spadł samolot, który natychmiast zapalił się i spłonął. Wypadku nie przeżyły dwie osoby, które siedziały w awionetce. Na miejscu poszkodowana została osoba postronna.

Klatka kluczowa-520864
Kamera monitoringu zarejestrowała moment katastrofy
Źródło: LAUTO NAUKA JAZDY WARSZAWA

Śledczy ustalili, że samolot Cirrus SR22 wystartował z lotniska Wrocław-Strachowice. Według świadków zdarzenia, gdy przelatywał nad wieżą, silnik pracował normalnie, zaś pilot nie zgłaszał żadnej awarii ani problemów.

"Widoczne było, że samolot kołował nad lotniskiem, co mogło wskazywać na podejście do lądowania. W trakcie tego manewru, według relacji obecnych osób, samolot skręcił nad płytą lotniska, zahaczając o podłoże koło wiaty. Doszło do dużej eksplozji" - opisał prok. Skiba.

Na terenie automobilklubu w tym czasie znajdowali się kursanci jednodniowego szkolenia z kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Katastrofa małego samolotu na Bemowie
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Zginęły dwie osoby

W awionetce zginął pilot oraz młody mężczyzna - uczestnik kursu. Jak podała prokuratura, prawdopodobnie był to żołnierz jednej z warszawskich jednostek. "Wśród pokrzywdzonych jest też mężczyzna - kolejny uczestnik szkolenia - który został przewieziony do szpitala. Przebywające na miejscu zdarzenia osoby, za pomocą gaśnic usiłowały gasić pożar" - zaznaczył prok. Skiba.

Na miejsce poza służbami medycznymi, strażą pożarną i funkcjonariuszami policji, przyjechali również pracownicy Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. 

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: PAP
Tagi:
samolotylotniskoProkuraturaWypadki i kolizje w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Siedziba Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków
Michał Krasucki odchodzi. Zmiana na stanowisku konserwatora zabytków
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Podsłuch w prosektorium Szpitala Południowego. Prokuratura umarza sprawę
Ursynów
Pożar tira na S7
Pożar naczepy tira na S7
Okolice
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
Śródmieście
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
Okolice
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury i zwraca pieniądze Szpitalowi Bródnowskiemu
Targówek
Dwaj kolarze zmarli podczas maratonu (zdj. ilustracyjne)
Kolarze zmarli podczas wyścigu. Prokuratura podjęła decyzję
Klaudia Kamieniarz
Dzieci jechały na rowerach trasą S17
Na rowerach, bez kasków, pod prąd. Tak chłopcy jechali trasą ekspresową
Okolice
Wypadek na trasie S7
Wjechał w tył ciężarówki, kabina kierowcy zmiażdżona
Okolice
Podczas wycinki konar przygniótł mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Drzewo przygniotło mężczyznę. Nie przeżył
Okolice
Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Irena Paśnik "Irka"
Przenosiła broń pod ostrzałem. Nie żyje Irena Paśnik
Mokotów
Policja i uczestnicy "Spaceru dla przyszłości" w Warszawie
Policjant złamał rękę aktywistce. Sprawa ponownie umorzona
Śródmieście
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu
Po 22 alkoholu nie kupisz. "Nie ma po znajomości. Nigdzie nic nie załatwi"
Śródmieście
Policjanci znaleźli 131 kilogramów narkotyków
131 kilogramów narkotyków w mieszkaniu. 27-latek zatrzymany
Mokotów
15-letnia Oliwia zmarła w szpitalu
"To nie powinno tak wyglądać". 15-letnia Oliwia nie żyje, lekarze zawiadomili prokuraturę
"Uwaga!" TVN
Poszukiwania na Wiśle
Zniknął pod wodą. Poszukiwania na Wiśle
Wawer
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
Uderzył w słup i dachował. Kierowca nie żyje
Okolice
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Koniec przesłuchania Emila Jędrzejewskiego. "Protokół liczy 29 stron"
Śródmieście
Składowisko odpadów w Wołominie
Strażacy na składowisku niebezpiecznych odpadów. Z powodu upału
Wołomin
Wyremontują łącznicę przy Nowym Zjeździe
Wakacyjne utrudnienia w stolicy
Ulice
Pożar auta elektrycznego
Kierowca zdążył wysiąść
Okolice
Reporterka TVN24 Agata Adamek na dworcu w Mławie
Reporterka TVN24 po pół roku odwiedziła przystanek kolejowy w Mławie. To się zmieniło
TVN24
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
"Dobudowanie dodatkowych pasów jest koniecznością". Umowa podpisana
Okolice
Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Oskarżony o znęcanie się nad psem. Twierdzi, że należał do matki
Okolice
Policjanci i celnicy rozbili gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy
"Lewe" faktury, pranie brudnych pieniędzy
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany przez policję
Podejrzewają go o zabójstwo. Chciał uciec z Polski
TVN24
Nowe przejście podziemne pod stacją Warszawa Gdańska
Przed laty zarzucili jego budowę. Teraz naprawili swój błąd. Przejście otwarte
Śródmieście
Akcja poszukiwawcza na Narwi w Nowym Dworze Mazowieckim
Mężczyzna zniknął pod wodą. Na ratunek rzucił się świadek
Nowy Dwór Mazowiecki
Pożar mieszkania w Radomiu
Pożar mieszkania, dwie osoby ranne. Strażacy musieli wyciąć słupki
RADOM
Tragedia na zawodach (zdj. ilustracyjne)
Dwóch kolarzy zmarło w trakcie wyścigu
Klaudia Kamieniarz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki