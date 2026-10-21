Bemowo Mały samolot rozbił się na Bemowie. Czarną skrzynkę odczytali w Waszyngtonie Piotr Bakalarski |

Katastrofa samolotu na Bemowie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl

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25 czerwca mały samolot spadł na teren Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ulicy Powstańców Śląskich, który sąsiaduje z lotniskiem Warszawa-Babice. Zginęły dwie osoby: 54-letni pilot oraz żołnierz 10. Pułku Samochodowego, który uczestniczył w szkoleniu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Samolot spłonął

W lipcu Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała swój wstępny raport. Wynika z niego, że samolot wystartował po 10 z Wrocławia i do Warszawy dotarł bez problemów po godzinie lotu. Pilot podchodził do lądowania od strony południowej. Nagle maszyna utraciła wysokość i zaczęła spadać. Lewym skrzydłem zaczepiła o betonową nawierzchnią placu manewrowego ośrodka ruchu drogowego, a kadłubem uderzyła w drewnianą wiatę, całkowicie ją niszcząc.

Samolot zapalił po zderzeniu z ziemią, lewe skrzydło oderwało się. Pożar strawił niemal całą maszynę, ocalały jedynie końcówki skrzydeł i ogona. Rejestrator maszyny trafił do laboratorium PKBWL. Dopuszczano, że odczyt zapisów może się nie udać. W raporcie znalazło się zastrzeżenie, że rejestrator był wystawiony na działanie wysokiej temperatury.

Katastrofa małego samolotu na Bemowie Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wizyta w Waszyngtonie

Ostatecznie, aby odczytać dane z czarnej skrzynki, przedstawiciel PKBWL - jak podano w niedawnym komunikacie - "udał się z roboczą wizytą do NTSB w Waszyngtonie celem wykonania odczytu rejestratora RDM-100 z samolotu Cirrus SR22T".

NTSB to National Transportation Safety Board, czyli Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu to amerykańska organizacja rządowa zajmująca się badaniem wypadków lotniczych, drogowych, wodnych i kolejowych. RDM-100 to model pokładowego rejestratora parametrów lotu. W odczycie uczestniczyli członkowie NTSB, jej doradca techniczny oraz przedstawiciel firmy Cirrus Aircraft, producenta samolotu.

- Wyjazd służbowy przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych do Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w Waszyngtonie podyktowany był koniecznością skorzystania z wysoce specjalistycznego laboratorium awioniki i rejestratorów w celu pozyskania pełnego, nienaruszonego zapisu danych z rejestratora wystawionego na działanie wysokiej temperatury - wyjaśnił nam Mateusz Iwański, członek komisji. - Podjęte działania były wynikiem rekomendacji co do odczytu rejestratora zgodnie z zaleceniami producenta samolotu - dodał.

Jak zapewnił, odczyt rejestratora zakończył się powodzeniem - pozyskano zapisy z lotów samolotu Cirrus SR22T. Co z nich wynika? - Na obecnym etapie badania zdarzenia trwają prace związane z analizą zabezpieczonych danych z rejestratora - odpowiedział Iwański.

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Kiedy raport końcowy?

Komisja kontynuuje wyjaśnianie okoliczności wypadku. Kiedy poznamy ostateczne wyniki pracy ekspertów? - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego komisja dokłada wszelkich starań, aby raport końcowy opublikować w ciągu 12 miesięcy od zaistniałego zdarzenia - podsumował członek PKBWL.

Cirrus SR22T to samolot turystyczno-biznesowy. Te rozbity na Bemowie był własnością firmy leasingowej. Korzystała z niego osoba prywatna. Został zarejestrowany w czerwcu 2023 roku.