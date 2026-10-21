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Bemowo

Mały samolot rozbił się na Bemowie. Czarną skrzynkę odczytali w Waszyngtonie

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Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa samolotu na Bemowie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl
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Aby odczytać zawartość czarne skrzynki samolotu Cirrus SR22T, który w czerwcu rozbił się na warszawskim Bemowie, eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych polecieli do Waszyngtonu. W tamtejszym laboratorium udało się uzyskać dane z rejestratora.

25 czerwca mały samolot spadł na teren Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ulicy Powstańców Śląskich, który sąsiaduje z lotniskiem Warszawa-Babice. Zginęły dwie osoby: 54-letni pilot oraz żołnierz 10. Pułku Samochodowego, który uczestniczył w szkoleniu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Samolot spłonął

W lipcu Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała swój wstępny raport. Wynika z niego, że samolot wystartował po 10 z Wrocławia i do Warszawy dotarł bez problemów po godzinie lotu. Pilot podchodził do lądowania od strony południowej. Nagle maszyna utraciła wysokość i zaczęła spadać. Lewym skrzydłem zaczepiła o betonową nawierzchnią placu manewrowego ośrodka ruchu drogowego, a kadłubem uderzyła w drewnianą wiatę, całkowicie ją niszcząc.

Samolot zapalił po zderzeniu z ziemią, lewe skrzydło oderwało się. Pożar strawił niemal całą maszynę, ocalały jedynie końcówki skrzydeł i ogona. Rejestrator maszyny trafił do laboratorium PKBWL. Dopuszczano, że odczyt zapisów może się nie udać. W raporcie znalazło się zastrzeżenie, że rejestrator był wystawiony na działanie wysokiej temperatury.

Katastrofa małego samolotu na Bemowie
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz./tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Wizyta w Waszyngtonie

Ostatecznie, aby odczytać dane z czarnej skrzynki, przedstawiciel PKBWL - jak podano w niedawnym komunikacie - "udał się z roboczą wizytą do NTSB w Waszyngtonie celem wykonania odczytu rejestratora RDM-100 z samolotu Cirrus SR22T".

NTSB to National Transportation Safety Board, czyli Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu to amerykańska organizacja rządowa zajmująca się badaniem wypadków lotniczych, drogowych, wodnych i kolejowych. RDM-100 to model pokładowego rejestratora parametrów lotu. W odczycie uczestniczyli członkowie NTSB, jej doradca techniczny oraz przedstawiciel firmy Cirrus Aircraft, producenta samolotu.

- Wyjazd służbowy przedstawiciela Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych do Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu w Waszyngtonie podyktowany był koniecznością skorzystania z wysoce specjalistycznego laboratorium awioniki i rejestratorów w celu pozyskania pełnego, nienaruszonego zapisu danych z rejestratora wystawionego na działanie wysokiej temperatury - wyjaśnił nam Mateusz Iwański, członek komisji. - Podjęte działania były wynikiem rekomendacji co do odczytu rejestratora zgodnie z zaleceniami producenta samolotu - dodał.

Jak zapewnił, odczyt rejestratora zakończył się powodzeniem - pozyskano zapisy z lotów samolotu Cirrus SR22T. Co z nich wynika? - Na obecnym etapie badania zdarzenia trwają prace związane z analizą zabezpieczonych danych z rejestratora - odpowiedział Iwański.

Kiedy raport końcowy?

Komisja kontynuuje wyjaśnianie okoliczności wypadku. Kiedy poznamy ostateczne wyniki pracy ekspertów? - Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego komisja dokłada wszelkich starań, aby raport końcowy opublikować w ciągu 12 miesięcy od zaistniałego zdarzenia - podsumował członek PKBWL.

Cirrus SR22T to samolot turystyczno-biznesowy. Te rozbity na Bemowie był własnością firmy leasingowej. Korzystała z niego osoba prywatna. Został zarejestrowany w czerwcu 2023 roku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Państwowa Komisja Badań Wypadków LotniczychLotnictwo
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