"Z powodu interwencji ZPR w pociągu metra linii M2 na stacji Bemowo linia kursuje w pętli Bródno <—> Księcia Janusza. Prosimy o korzystanie z linii autobusowych" - podał w Komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego. Zamknięto stacje Ulrychów i Bemowo.
O szczegóły zapytaliśmy rzeczniczkę Metra Warszawskiego Annę Bartoń. - Doszło do ataku padaczki u jednego z pasażerów w pociągu na Bemowie. Czekamy na pogotowie. Gdy tylko przyjedzie, pociąg będzie mógł ruszyć normalnie - wyjaśniła w rozmowie z tvnwarszawa.pl.
Jak dodała, składy dojeżdżały tylko do stacji Księcia Janusza. Ruch udało się wznowić o godzinie 17.40.
Autorka/Autor: Katarzyna Kędra
