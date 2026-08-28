Bemowo Zamknęli jeżozwierza w ogródku przychodni. A i tak uciekł Klaudia Kamieniarz |

Jeżozwierz w Warszawie Źródło wideo: Kontakt24 / Campanula Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Campanula

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W czwartek wieczorem osoby spacerujące ulicą Wrocławską zwróciły uwagę na jeżozwierza przechadzającego się w pobliżu przychodni stomatologicznej. Świadkiem tej sytuacji była nasza czytelniczka, która przesłała nagranie redakcji Kontaktu24.

Zamknęli ogródek, wezwali służby

Kobieta opisała, że zwierzę weszło do ogródka placówki. - Udało mi się przymknąć furtkę. Szybko zadzwoniliśmy po Ekopatrol straży miejskiej. Ze względu na fakt, że strażnicy nie wiedzieli, kiedy będą mogli do nas przyjechać zadzwoniliśmy również pod 112, żeby policja zabezpieczyła teren. Wiedzieliśmy, że w przychodni mogą być przecież pracownicy, którzy wychodząc, mogliby dostać zawału na widok takiego zwierza - relacjonowała.

Jeżozwierz w ogródku przychodni stomatologicznej Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Campanula

Dodała, że osoby zgromadzone przed przychodnią próbowały skontaktować się z sekretariatem placówki, żeby ostrzec pracowników przed zwierzęciem. Było tuż przed godziną 21 i nikt nie odbierał telefonu. Wkrótce na miejscu zjawiła się policja. Kobieta opisuje, że funkcjonariusze pomogli jednej z pracownic bezpiecznie opuścić budynek.

Młodszy aspirant Wojciech Gąsowski z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV potwierdza, że policjanci otrzymali zgłoszenie w tej sprawie. - W interwencji brały udział dwie załogi policji oraz lekarz weterynarii - informuje. I podkreśla, że nikt z osób postronnych nie został zaatakowany przez zwierzę.

Jeżozwierz przechytrzył funkcjonariuszy

Niebawem na Wrocławską dotarła także straż miejska. Jerzy Jabraszko z referatu prasowego potwierdził, że Ekopatrol interweniował w związku ze zgłoszeniem dotyczącym jeżozwierza. Przyznał, że zwierzę nie zostało odłowione.

- Ciekawie obserwowało się boje Ekopatrolu w obstawie pięciu policjantów uzbrojonych w tarcze - opowiadała nasza czytelniczka. - Nieudane próby schwytania bardzo rozjuszyły jeżozwierza. W pewnym momencie szybko przecisnął się przez malutki otwór w ogrodzeniu i uciekł - dodała.

Jak oceniła, niewiele brakowało aby strażnikom udało się go schwytać. - Pozostawił po sobie jedynie kolce - mówiła.

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Trzej uciekinierzy

Jak informowaliśmy wcześniej, w połowie sierpnia trzy jeżozwierze uciekły z prywatnej hodowli. Pierwszy został schwytany przez straż miejską na ulicy Zachodniej w Łomiankach. Drugiego udało się odłowić w Leoncinie. Trzeci był widywany w Warszawie, gdy przemieszczał się po Bemowie i Żoliborzu. Zwierzę zaobserwowane przez naszą czytelniczkę przy Wrocławskiej to prawdopodobnie ten sam osobnik.

Jeżozwierz jest zwierzęciem egzotycznym, które w sytuacji zagrożenia może stanowić niebezpieczeństwo zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Szczególną aktywność wykazuje po zmroku i w godzinach nocnych.

W przypadku napotkania jeżozwierza - nie można go próbować łapać samodzielnie. Nie należy go zaganiać, osaczać ani próbować chwytać przez koce czy przypadkowe siatki. Najlepiej obserwować zwierzę z bezpiecznej odległości, zanotować dokładne miejsce i godzinę oraz - jeżeli jest to możliwe - wykonać zdjęcie lub nagranie i przekazać informację odpowiednim służbom.

W poszukiwania trzech uciekinierów zaangażowała się Fundacja Kopytka z nadzieją. W razie zauważenia jeżozwierza należy dzwonić pod jej numer 883 720 000. Fundacja jest organizacją przygotowaną na odłów takich zwierząt.