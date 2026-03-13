Logo TVN Warszawa
Bemowo

Impreza biegowa i budowa sygnalizacji. Weekend z utrudnieniami

Bemowski Bieg BeMore5K w 2025 roku
Wystartował 35. Bieg Niepodległości
Źródło: TVN24
Przez dwa najbliższe weekendy tramwaje nie będą kursowały między pętlą Nowe Bemowo a skrzyżowaniem ulicy Powstańców Śląskich i Radiowej. Dodatkowo w niedzielę na terenie dzielnicy odbędzie się impreza biegowa. Będą utrudnienia w ruchu, autobusy pojadą zmienionymi trasami.

Utrudnienia w ruchu tramwajowym mają związek z budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich. Jak opisuje Zarząd Dróg Miejskich, prace są prowadzone przez dewelopera na wysokości ulicy Pirenejskiej. W ramach inwestycji przeniesiona zostanie także zebra przez torowisko tramwajowe, która obecnie jest przy ulicy Czerwonych Maków. Po zakończeniu robót będzie znajdowała się w pobliżu Pirenejskiej.

"W związku z tym, w weekendy 14-15 marca oraz 21-22 marca tramwaje nie będą kursowały ulicą Powstańców Śląskich między pętlą Nowe Bemowo a Radiową" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwaje linii 28 będą jeździły na trasie Dworzec Wschodni - Metro Młociny. Nie pojadą ulicą Powstańców Śląskich, tylko Wólczyńską i Nocznickiego do węzła Młociny.

Tramwaje linii 23 zakończą swoje kursy z Czynszowej na pętli Koło (i stąd także wyruszą z powrotem na Pragę). Także do pętli na Kole będą kursowały tramwaje linii 26 - z ulicy Powstańców Śląskich zostaną skierowane w Radiową. Z kolei 24 dojadą do pętli Osiedle Górczewska czyli z ulicy Radiowej pojadą Powstańców Śląskich w lewo.

"Na wyłączonym z ruchu tramwajowego odcinku ulicy Powstańców Śląskich można korzystać z autobusów linii 112, 122, 171, 184 i 220" - przekazał ZTM.

Przejścia dla pieszych na ulicy Powstańców Śląskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Będą zmiany na przejściach dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Impreza biegowa na Bemowie

W niedzielę na główne ulice Bemowa ruszą uczestnicy biegu BeMore 5K. Start i meta będą w sąsiedztwie urzędu dzielnicy Bemowo. Zawodnicy pobiegną jedną jezdnią ulicy Powstańców Śląskich do Radiowej. Tam skręcą w kierunku Wojskowej Akademii Technicznej, a następnie zawrócą kilkadziesiąt metrów przed ulicą Ebro. Do mety wrócą tą samą drogą.

Bieg rozpocznie się o godzinie 11, a na pokonanie pięciokilometrowej trasy zawodnicy będą mieli 45 minut.

Ratusz ostrzega, że przygotowania do biegu rozpoczną się w niedzielę o poranku. O godzinie 8 zostanie zamknięta jezdnia Powstańców Śląskich w stronę Połczyńskiej, pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 a Górczewską.

"Kierowcy jadący ulicą Powstańców Śląskich od Wrocławskiej, na skrzyżowaniu z ulicą Radiową, będą mieli o jeden pas do jazdy prosto mniej. Zaraz za torami tramwajowymi będą musieli skręcić w prawo, w ulicę Dywizjonu 303. Dalej pojadą wyłącznie mieszkańcy Bolkowskiej i Pełczyńskiego. Wyjazd z tych dwóch ulic będzie możliwy tylko w kierunku Lotniska Bemowo" - czytamy w komunikacie.

Utrudnienia potrwają do zakończenia imprezy około godziny 13.

Bemowski Bieg BeMore5K - zmiany w ruchu
Bemowski Bieg BeMore5K - zmiany w ruchu
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Autobusy i tramwaje zmienią trasy

ZTM poinformował, że trasę będą zmieniały autobusy linii 122. W godzinach około 6-10.30 i 13-14 w kierunku Os. Górczewska pojadą Radiową, Kaliskiego i Lazurową, a w godz. ok. 10.30-13.00 ulicami Radiową, Dywizjonu 303, Ciołka i Górczewską na pętlę Os. Górczewska.

Także autobusy linii 523 będą zmieniały trasę w zależności od zmian w ruchu drogowym. W godzinach 6-10.30 i 13-14 w kierunku PKP Olszynka Grochowska ominą utrudnienia jadąc ulicami Kaliskiego, Lazurową i Górczewską. Objazd ten będzie obowiązywał również w godzinach 10.30-13 tyle, że w obu kierunkach.

Bemowski Bieg BeMore 5K w 2025 roku
Bemowski Bieg BeMore 5K w 2025 roku
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Utrudnienia odczują także pasażerowie tramwajów. W godzinach 10.30-13 tramwaje linii 20 nie dojadą do Boernerowa, tylko pojadą ulicami Radiową, Powstańców Śląskich i Górczewską do pętli Osiedle Górczewska. W tych godzinach autobusy linii 220 zakończą kursy na Starym Bemowie.

W godzinach 6-14 z powodu zmian dla linii 122 i 220 oraz wyłączenia ruchu tramwajowego autobusy 112 będą miały wydłużoną trasę do ulicy Radiowej. W kierunku Nowego Bemowa pojada prosto ulicą Powstańców Śląskich, skręcą w lewo we Wrocławską, następnie w Radiową gdzie zakończą kursy na przystanku Radiowa 02. Z tego przystanku wyruszą w stronę CH Marki i pojadą ulicą Powstańców Śląskich do swojej stałej trasy.

Cena bezpieczeństwa Polski. Najnowsze komentarze
Opracowała Klaudia Kamieniarz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Urząd m.st. Warszawy

Remonty i utrudnienia w WarszawieBiegi
