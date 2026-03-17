Bemowo

Wyrwał kobiecie torbę, rozsypały się pieniądze

Mężczyzna odpowie za usiłowanie oszustwa
Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta"
Fałszywy policjant przekonał kobietę, że ta bierze udział w akcji "rozbicia szajki złodziei". Spakowała 60 tysięcy złotych i poszła tam, gdzie jej kazał. Już na miejscu podbiegł do niej mężczyzna i próbował wyrwać torbę z gotówką. Zareagowali przechodnie.

Do zdarzenia doszło na warszawskim Bemowie. Tamtejsi policjanci zostali powiadomieni o mężczyźnie, który szarpał się ze starszą kobietą i wyrwał jej reklamówkę z pieniędzmi. Na miejscu zastali dwóch świadków zdarzenia, którzy zatrzymali mężczyznę.

Pieniądze wypadły na ziemię

"41-latek był agresywny. Próbował się wyrywać, policjanci założyli mu kajdanki. Ustalili, że do seniorki zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. W rozmowie telefonicznej prosił o pomoc w złapaniu szajki złodziei. Informował, że ta ma polegać na przekazaniu gotówki" - poinformowała rzeczniczka bemowskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Fałszywy policjant instruował kobietę, gdzie ma pójść. Zrobiła to, co jej polecił.

- Pojawiła się w umówionym miejscu, na przystanku na Bemowie, z reklamówką, w której było 60 tysięcy złotych. Podbiegł mężczyzna, który próbował wyrwać jej torbę. W trakcie szarpaniny ta się rozerwała się i pieniądze wypadły na ziemię - wskazała policjantka.

Źródło: KRP Warszawa IV

Mężczyźni zatrzymali napastnika

Przechodnie nie byli obojętni. Zareagowało dwóch świadków. Podbiegli do mężczyzny i zatrzymali go. Nadkomisarz Sulowska podkreśliła też, że kobiecie nic się nie stało i nie wymagała pomocy medycznej.

- Policjanci zatrzymali agresywnego 41-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miał on dwa promile alkoholu w organizmie. Dochodzeniowcy zgromadzili materiał dowodowy, przesłuchali seniorkę i świadków. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania oszustwa - poinformowała dalej rzeczniczka.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Za oszustwo grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło: KRP V
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy

Okolice

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV

oszustwaPrzestępczość w WarszawiePolicja
Czytaj także:
18-letni kierowca odpowie przed sądem
Winę próbował zrzucić na sarny. Nie udało się
Zatrzymanie osób podejrzanych o wyłudzenia z ubezpieczeń
Pracownicy firm ubezpieczeniowych, specjaliści IT i milionowe wyłudzenia
Ursynów
Wypadek motocyklisty pod Skaryszewem
"Czarna seria rozpoczęła się w piątek". Trzy osoby nie żyją, 21 jest rannych
35-latek usłyszał zarzut oszustwa
Kod miał na ręce, tak "kupił" alkohol
Policja z jednym z trzech zatrzymanych mężczyzn
Grozili i żądali, by oddała im pieniądze, które dostała na założenie firmy
Zderzenie z karetką na Mokotowie
Zderzenie auta z karetką jadącą na sygnale
Mokotów
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zatrzymali go po przekroczeniu granicy
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
Policja odzyskała skradzione samochody
Dwa auta odzyskane przez policję. To popularna wśród złodziei marka
Praga Południe
Utrudnienia na pierwszej linii metra
Grafficiarze z metra w areszcie. "Urządzili sobie tournée po Europie"
Bielany
Pasażer otworzył drzwi samolotu i zjechał trapem
Otworzył drzwi samolotu, zjechał po trapie i próbował uciec
Włochy
Auto dachowało na Sejmikowej
Zjechał do rowu i dachował. Był pijany
Wawer
Utrudnienia na trasie S2 po zderzeniu trzech aut
Poranek z korkiem. Zderzenie trzech aut na S2
Samochód 40-latka został odholowany na policyjny parking
Jechał bez świateł, zapiętych pasów i prawa jazdy. Za to z promilami
Wystawa "Plakat polski. Kolekcja"
Wojna, propaganda i wolność na 240 plakatach
Wilanów
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
Śródmieście
Nielegalne parkowanie przed stadionem Legii Warszawa
Jeżdżą po chodniku, byle nie zapłacić. Już niedługo
Śródmieście
Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie
METEO
Pożar pustostanu w Wawrze
Ogień i kłęby dymu. Sterty śmieci utrudniały akcję strażaków
Wawer
41-latek został zatrzymany
Utopił w wannie swoją znajomą. Jest wyrok
Pobicie w samochodzie
Dwóch z młotkiem na jednego. Bili się w zaparkowanym aucie
Pożar w miejscowości Podgać
Z łąki rozprzestrzenił się na las. Duży pożar pod Wyszkowem
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Dziki kontra tramwaj. Motorniczy dzwonił, ale nie reagowały
Wilanów
Zatrzymany 43-latek
Twierdził, że strzelał do gołębi, a nie w budynek szkoły. Areszt
Śródmieście
Zatrzymany grafficiarz
Pomazali pociąg metra. Zarzuty i areszt dla grafficiarzy
Bielany
Utrudnienia na drugiej linii metra (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie godziny utrudnień w metrze
Targówek
Wystawa Aleksandry Batury
"Dom, którego nie widać". Obrazy, dźwięki, skojarzenia
Śródmieście
Akt oskarżenia w sprawie paczek z ukrytymi zapalnikami (zdj. ilustracyjne)
Przesyłki z mechanizmem samozapłonu. Oskarżeni o sabotaż
Pociski i amunicja znalezione u 22-latka
Miał w domu arsenał. Ewakuacja sąsiadów, odwołane lekcje
Zdarzenie zauważył operator miejskiego monitoringu
Środkiem jezdni wiózł kobietę w sklepowym wózku
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki