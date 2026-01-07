Unikał kontaktu wzrokowego, dziwnie się nachylał. Znaleźli powód

Policja rozbiła narkotykowy gang, 12 osób trafiło do aresztu

Policjanci z warszawskiego Bemowa skontrolowali toyotę. Jak opisali, mężczyzna kierujący pojazd unikał kontaktu wzrokowego i cały czas nachylał się nad podwyższeniem między fotelami. Dlatego postanowili przeszukać samochód.

"W tunelu między fotelami znaleźli torebki z zapięciem strunowym z różnego rodzajami substancjami, a w schowku od strony pasażera czarną torbę termiczną z kilkudziesięcioma hermetycznie zamkniętymi paczkami z suszem roślinnym" - wyliczyła w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Następna do kontroli była torba, którą miał przy sobie mężczyzna. "Były tam inne zabronione substancje" - dodała policjantka.

Substancje znalezione przez policjantów w aucie Źródło: KRP Warszawa IV

400 gramów zabronionych substancji

Mężczyzna został zatrzymany. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, m.in. marihuany, mefedronu, kokainy, tabletek ecstasy, listków LSD, metamfetaminy, haszyszu i innych, o łącznej wadze ponad 400 gramów. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KRP Warszawa IV

