Sześciu prokuratorów odsuniętych od śledztw m.in. w sprawie Zondacrypto
Bemowo

Dzik na placu zabaw. Akcja policji i Lasów Miejskich na Bemowie

|
Dzik pojawił się na placu zabaw na Bemowie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
To nie był zwykły dzień na placu zabaw przy parafii na Bemowie. Zamiast dzieci, w piaskownicy wylegiwał się dorosły dzik. Zwierzę było spokojne. Wokół zgromadzili się aktywiści, a teren placu zabaw zabezpieczała policja. Po południu pracownicy Lasów Miejskich uśpili i wywieźli zwierzę.

W południe sytuacji na placu zabaw przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Aniołów przyglądał się Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

- Na placu zabaw przy parafii przebywał dorosły dzik. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli plac zabaw. W momencie gdy przyjechali na miejsce, dzik spał w liściach, nie zachowywał się agresywnie, nie był pobudzony. Plac zabaw był zamknięty, więc dzik nie mógł go opuścić - relacjonował reporter. Potem zwierzę spało w piaskownicy.

Na miejscu pojawili się też aktywiści prozwierzęcy. - Dwie panie próbowały otworzyć plac zabaw, żeby dzika wypuścić. Kłóciły się o to z policją, która nie pozwalała na wypuszczenie zwierzęcia. Aktywistki argumentowały, że dzik nie jest agresywny - dodał Mżyk.

Policja pilnowała bezpieczeństwa

O przebieg działań prowadzonych przez policję zapytaliśmy w Komendzie Stołecznej Policji. - Do zadań policjantów należało zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym na czas działania pracowników Lasów Miejskich - poinformował Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Około godziny 16.30 na miejscu działali już pracownicy Lasów Miejskich.

- Z naszej strony działania polegały wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa i udostępnieniu miejsca na wykonywanie czynności pracownikom Lasów Miejskich - podkreślił Śniadała.

"Gazeta Stołeczna" poinformowała, że dzik przebywający na placu zabaw został uśpiony przez pracowników Lasów Miejskich. "Zwierzę wyniesiono do samochodu na noszach, przykryte czerwoną tkaniną" - podała redakcja.

120 niebezpiecznych zdarzeń

Według danych leśników, w Warszawie mieszkają trzy tysiące dzików. W tym roku w mieście zgłoszono ponad 120 niebezpiecznych zdarzeń związanych z dzikami.

Warszawa wchodzi w skład obszarów objętych ograniczeniami afrykańskiego pomoru świń i w związku z tym nie ma możliwości odłowu i wywiezienia zwierząt, tak jak było to możliwe w stolicy przed pojawieniem się ASF.

Sposób traktowania dzikiej zwierzyny w mieście od dawna budzi skrajne emocje. Doświadczenia z ubiegłych miesięcy, gdy uśmiercanie dzików odbywało się w biały dzień, sprawiły, że każda kolejna interwencja - taka jak ta na Bemowie - budzi czujność aktywistów. Szerokim echem odbiło się kilka sytuacji, gdzie dziki były usypiane na oczach mieszkańców. Tak było m.in. na Bemowie czy w Wielkanoc na Mokotowie. Lasy Miejskie przeprosiły, a prezydent Warszawy zapewnił, że wydał stosowne decyzje, by uśmiercanie dzików nie odbywało się na oczach mieszkańców.

Zabite za cztery tulipany? Mieszkańcy oburzeni usypianiem dzików na ich oczach
Zabite za cztery tulipany? Mieszkańcy oburzeni usypianiem dzików na ich oczach

Od początku roku do marca uśmiercono 75 dzików. Przez cały 2025 rok - 464. Dyrektor Lasów Miejskich Warszawa Karol Podgórski przekazał, że w 2025 roku najwięcej dzików zredukowano w dzielnicach Wawer i Białołęka - odpowiednio 177 i 162 osobniki. 

Magdalena Gruszczyńska
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki