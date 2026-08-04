Bemowo Dwie firmy zainteresowane dostawą i wymianą fotoradarów Oprac. Katarzyna Kędra |

Fotoradar na Grochowskiej nie działa Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Drogowcy ogłosili przetarg na zakup trzech urządzeń, które zostaną zamontowane w pustych w tej chwili totemach. Dodatkowo wymienione mają zostać urządzenia w czterech działających.

Zgłosiły się dwie firmy SPRINT S.A. z Olsztyna i Lifor Sp. z o.o. z Bytomia. Trzy nowe urządzenia oraz ich montaż wyceniły odpowiednio na 644,6 tys. zł i 656,4 tys. zł. Ofert mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez drogowców w wysokości 661,5 tys. zł.

Natomiast wymianę urządzenia w czterech działających fotoradarach firma z Olsztyna wyceniła na 838,5 tys. zł., a drugi oferent na 944,1 tys. zł. Oferty również mieszczą się w budżecie, który wyniósł 1,3 mln zł.

Lokalizacje fotoradarów

Po wybraniu wykonawcy nowe urządzenia trafią do pustych masztów fotoradarowych na ulicy Górczewskiej przy Konarskiego, Alei Krakowskiej przy Komitetu Obrony Robotników i Powstańców Śląskich przy Człuchowskiej.

Wymienione zostaną także cztery urządzenia w fotoradarach stojących na Trakcie Brzeskim przy Objazdowej, Słomińskiego przy Moście Gdańskim, na Przyczółkowej i Armii Krajowej w Wesołej.

Drogowcy podpisali już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie, ogłoszony został również przetarg na montaż takiego pomiaru na Moście Poniatowskiego.

Fotoradar, który stał przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesiony na ulicę Wóycickiego. Z sześciu urządzeń, które stoją na Moście Poniatowskiego, jedno zostało już zdemontowane i w kwietniu stanęło na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. W styczniu doszło tam do wypadku, w którym zginął sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały poszkodowane.

Pozostałe fotoradary z Mostu Poniatowskiego staną na Trasie Łazienkowskiej przy Torwarze, Alei Solidarności przy Szwedzkiej, Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Alei Niepodległości przy Woronicza i Alei Wilanowskiej przy Domaniewskiej.

Pierwotnie na Moście Poniatowskiego miał zostać zamontowany odcinkowy pomiar prędkości, jednak ratusz odstąpił od tego pomysłu, gdyż za pierwszym razem nie wpłynęła żadna oferta, a za drugim zgłosiła się jedna firma, która realizację inwestycji wyceniła na blisko 5 mln zł - czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosił przeznaczony na to zadanie budżet.