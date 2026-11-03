Bemowo Bus potrącił pieszą na chodniku. Policja: chciał uniknąć zderzenia z innym autem Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do wypadku doszło około godziny 10.20 przy skrzyżowaniu Górczewskiej z Powstańców Śląskich. - Bus zderzył się z osobowym Renault, a następnie wjechał w pieszą - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem, jadąc ulicą Górczewską, przed skrzyżowaniem prawdopodobnie się zagapił i nie chcąc uderzyć w poprzedzający go pojazd, odbił w prawo. Następnie uderzył w słup i pieszą, która stała przed przejściem dla pieszych - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce wypadku skierowano pogotowie ratunkowe, policję i straż pożarną.

Potrącenie pieszego na Bemowie Potrącenie pieszego na Bemowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Potrącenie pieszego na Bemowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Potrącenie pieszego na Bemowie Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl

- Ze zgłoszenia wynikało, że osoba potrącona przez samochód osobowy znajdowała się pod pojazdem. Przed przybyciem naszych sił i środków na miejsce zdarzenia, osoby postronne wydobyły ją spod pojazdu - informuje starszy aspirant Paweł Sorokosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Piesza została przewieziona do szpitala. Policjanci zabezpieczają na miejscu ślady oraz zbierają relacje świadków, by wyjaśnić okoliczności wypadku.