Bus potrącił pieszą na chodniku. Policja: chciał uniknąć zderzenia z innym autem
Do wypadku doszło około godziny 10.20 przy skrzyżowaniu Górczewskiej z Powstańców Śląskich. - Bus zderzył się z osobowym Renault, a następnie wjechał w pieszą - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący busem, jadąc ulicą Górczewską, przed skrzyżowaniem prawdopodobnie się zagapił i nie chcąc uderzyć w poprzedzający go pojazd, odbił w prawo. Następnie uderzył w słup i pieszą, która stała przed przejściem dla pieszych - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Na miejsce wypadku skierowano pogotowie ratunkowe, policję i straż pożarną.
- Ze zgłoszenia wynikało, że osoba potrącona przez samochód osobowy znajdowała się pod pojazdem. Przed przybyciem naszych sił i środków na miejsce zdarzenia, osoby postronne wydobyły ją spod pojazdu - informuje starszy aspirant Paweł Sorokosz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
Piesza została przewieziona do szpitala. Policjanci zabezpieczają na miejscu ślady oraz zbierają relacje świadków, by wyjaśnić okoliczności wypadku.