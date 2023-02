Budowa ostatniego odcinka metra na Bemowie, od piątku zmiany w ruchu

Na Bemowie trwają prace związane z budową ostatniego etapu zachodniego odcinka metra. W związku z rozpoczęciem budowy stacji Chrzanów i zamknięciem przejazdu ulicą Rayskiego, od dnia 18 lutego do odwołania wprowadzona zostanie zmiana trasy linii 249. Autobusy nie dojadą do przystanku końcowego Chrzanów, który zostanie zawieszone. Ulicami Człuchowską, Lazurową, Batalionów Chłopskich dojadą do przystanku krańcowego Coopera.

Od poniedziałku, 20 lutego, rozpoczną się prace na chodnikach i dojściach do budynku i lokali usługowych pod adresami Rayskiego 7, 9 i 11. Roboty zostaną podzielone na etapy w taki sposób, żeby zapewnić swobodny dostęp do nieruchomości. Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się także budowa tymczasowego dojazdu do parkingu podziemnego pod budynkiem nr 11. Prace potrwają do końca kwietnia. Następnie planowane jest zamknięcie ulicy Rayskiego od numeru 7 do ul. Szeligowskiej.