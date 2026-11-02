Ostateczne inspekcje i jazdy testowe przed otwarciem nowego odcinka metra
Wkrótce to właśnie ze Stacji Techniczno-Postojowej Mory będą wyjeżdżać pociągi obsługujące drugą linię warszawskiego metra. O postępie prac prezydent Rafał Trzaskowski poinformował w poniedziałek po południu w mediach społecznościowych.
"Trwają ostateczne inspekcje Państwowej Straży Pożarnej, kontrolujemy dokumenty i sprawdzamy scenariusze pożarowe. Na torach odbywają się jazdy testowe, które pozwalają sprawdzić bezpieczeństwo i poprawność działania systemów sterowania ruchem pociągów" - zapewnił prezydent Warszawy.
Ostatnie odbiory przed otwarciem metra
Trzaskowski dodał, że na finiszu są również prace porządkowe i nasadzenia drzew oraz krzewów. "Następny etap: odbiory techniczne i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. A później czas otworzyć ostatni bemowski odcinek M2" - zapowiedział.
Bemowski odcinek jest ostatnim fragmentem drugiej linii metra w budowie. Powstają na nim łącznie trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Na krańcu znajdzie się Stacja Techniczno-Postojowa Mory, gdzie już w czerwcu ruszyły testy torowiska.
Według harmonogramu budowa stacji ma zakończyć się w listopadzie tego roku. Otwarcie nowych przystanków dla pasażerów poprzedzają odbiory techniczne, które potrwają od kilku do kilkunastu tygodni.