Bemowo Ostateczne inspekcje i jazdy testowe przed otwarciem nowego odcinka metra Oprac. Katarzyna Kędra |

Nowy odcinek metra, jazda w kabinie Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Wkrótce to właśnie ze Stacji Techniczno-Postojowej Mory będą wyjeżdżać pociągi obsługujące drugą linię warszawskiego metra. O postępie prac prezydent Rafał Trzaskowski poinformował w poniedziałek po południu w mediach społecznościowych.

"Trwają ostateczne inspekcje Państwowej Straży Pożarnej, kontrolujemy dokumenty i sprawdzamy scenariusze pożarowe. Na torach odbywają się jazdy testowe, które pozwalają sprawdzić bezpieczeństwo i poprawność działania systemów sterowania ruchem pociągów" - zapewnił prezydent Warszawy.

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Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Ostatnie odbiory przed otwarciem metra

Trzaskowski dodał, że na finiszu są również prace porządkowe i nasadzenia drzew oraz krzewów. "Następny etap: odbiory techniczne i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. A później czas otworzyć ostatni bemowski odcinek M2" - zapowiedział.

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Bemowski odcinek jest ostatnim fragmentem drugiej linii metra w budowie. Powstają na nim łącznie trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Na krańcu znajdzie się Stacja Techniczno-Postojowa Mory, gdzie już w czerwcu ruszyły testy torowiska.

Według harmonogramu budowa stacji ma zakończyć się w listopadzie tego roku. Otwarcie nowych przystanków dla pasażerów poprzedzają odbiory techniczne, które potrwają od kilku do kilkunastu tygodni.