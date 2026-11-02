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Bemowo

Ostateczne inspekcje i jazdy testowe przed otwarciem nowego odcinka metra

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Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Nowy odcinek metra, jazda w kabinie
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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To już ostatnia prosta przed zakończeniem budowy Stacji Techniczno-Postojowej Mory na ostatnim odcinku drugiej linii metra na Bemowie. Na terenie bazy serwisowej prowadzone są intensywne przygotowania do uruchomienia obiektów.

Wkrótce to właśnie ze Stacji Techniczno-Postojowej Mory będą wyjeżdżać pociągi obsługujące drugą linię warszawskiego metra. O postępie prac prezydent Rafał Trzaskowski poinformował w poniedziałek po południu w mediach społecznościowych.

"Trwają ostateczne inspekcje Państwowej Straży Pożarnej, kontrolujemy dokumenty i sprawdzamy scenariusze pożarowe. Na torach odbywają się jazdy testowe, które pozwalają sprawdzić bezpieczeństwo i poprawność działania systemów sterowania ruchem pociągów" - zapewnił prezydent Warszawy.

Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Postępy na budowie ostatniego odcinka II linii metra
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Ostatnie odbiory przed otwarciem metra

Trzaskowski dodał, że na finiszu są również prace porządkowe i nasadzenia drzew oraz krzewów. "Następny etap: odbiory techniczne i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. A później czas otworzyć ostatni bemowski odcinek M2" - zapowiedział.

Bemowski odcinek jest ostatnim fragmentem drugiej linii metra w budowie. Powstają na nim łącznie trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Na krańcu znajdzie się Stacja Techniczno-Postojowa Mory, gdzie już w czerwcu ruszyły testy torowiska.

Według harmonogramu budowa stacji ma zakończyć się w listopadzie tego roku. Otwarcie nowych przystanków dla pasażerów poprzedzają odbiory techniczne, które potrwają od kilku do kilkunastu tygodni.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Budowa drugiej linii metraMetroRafał TrzaskowskiWarszawa
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