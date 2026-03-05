Budowa bemowskiego odcinka metra coraz bliżej końca

Budowa metra - okolice stacji Chrzanów (wideo z maja 2023) Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na bemowskim odcinku drugiej linii metra zawansowane są zarówno prace torowe, jak i wykończeniowe, a na poszczególnych stacjach widoczne są już pierwsze elementy wyposażenia. W budowanych odcinkach tunelu trwa betonowanie nawierzchni torowej.

Tynkowanie na stacji Karolin

"Na stacji Karolin trwa budowa ostatniego wyjścia (W2), gdzie wykop podstropowy wykonano już w 80 proc. Ten etap ma zostać zakończony w przyszłym tygodniu" - poinformowało w komunikacie Metro Warszawskie.

W strefach technologicznych prowadzone są roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i glazurnicze. Równolegle montowane są instalacje wentylacyjne i elektryczne. Na stację dostarczono już pierwsze elementy wyposażenia pasażerskiego - zamontowano pierwszy z dziesięciu kompletów schodów ruchomych.

Windy i schody na stacji Chrzanów

Na stacji Chrzanów roboty prowadzone są też na powierzchni. W rejonie wyjść oraz przy ulicy Rayskiego trwają prace przy nawierzchni chodników, montowane są konstrukcje stalowych wyjść stacyjnych.

Z kolei pod ziemią, w holach i na peronie przybywa elementów wykończeniowych - układane są posadzki, montowane są okładziny ścienne oraz konstrukcje ślusarki aluminiowej.

Postępują również montaże instalacji wentylacyjnych, elektrycznych i dźwigów. Zamontowano już 3 z 4 wind oraz 8 z 10 kompletów schodów ruchomych.

Budowa metra na Bemowie Budowa metra na Bemowie Źródło: Metro Warszawskie Budowa metra na Bemowie Źródło: Metro Warszawskie Budowa metra na Bemowie Źródło: Metro Warszawskie Budowa metra na Bemowie Źródło: Metro Warszawskie Budowa metra na Bemowie Źródło: Metro Warszawskie Budowa metra na Bemowie Źródło: Metro Warszawskie

Przybywa posadzek na stacji Lazurowa

Prace toczą się również na stacji Lazurowa. "Najbardziej zaawansowane roboty konstrukcyjne obejmują budowę antresoli zachodniej oraz schodów peronowych, a także zamykanie ostatnich otworów technologicznych. Prowadzona jest kosmetyka żelbetu przy wejściach, trwa montaż konstrukcji stalowej pawilonu Zarządu Transportu Miejskiego przy pętli autobusowej" - wymieniło Metro Warszawskie.

Postępują też prace wykończeniowe. Posadzka na peronie wykonana jest w 50 procentach, a na antresoli wschodniej w 70 proc. Na poziomie -2 trwa montaż okładzin ściennych. Rozpoczęto również montaż sufitów podwieszanych, a w strefie biletowej na antresoli wschodniej przygotowywane są przegrody na biletomaty.

Zamontowano tam również 2 z 5 wind oraz 9 z 10 kompletów schodów ruchomych.

Koniec prac w tym roku

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: C3 Lazurowa przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Lazurowej, C2 Chrzanów przy skrzyżowaniu Rayskiego i Szeligowskiej i C1 Karolin.

Za stacją C1 powstaną podziemne tory do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej Mory. "Powstała infrastruktura zapewni możliwość kompleksowej obsługi pociągów kursujących na drugiej linii metra, budowa ma się zakończyć w 2026 roku" - zaznaczyło Metro Warszawskie.

Trzeci etap budowy odcinka zachodniego II linii metra jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym. Dla projektu (budowa wraz z zakupem taboru) o wartości 3 000 830 693,00 PLN przyznano dofinansowanie unijne w wysokości 1 125 000 000,00 PLN.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska