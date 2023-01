Budują gazociąg, wycinają drzewa w warszawskich lasach

Wycinka drzew poprzedzi budowę gazociągu między Rembelszczyzną a Morami. W Lesie Bemowskim wycięto już pas drzew. Firma Gaz-System odpowiedzialna za budowę tłumaczy, że to niezbędne i że ogranicza wycinkę do minimum.

Początek prac przy gazociągu warszawskim Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System planuje na kwiecień 2023 roku. Roboty mają potrwać dokładnie dwa lata. A w maju 2025 roku ma ruszyć przesył gazu do aglomeracji warszawskiej. Trasa gazociągu przebiega od tłoczni w Rembelszczyźnie, przez Jabłonnę, Białołękę i Łomianki. Przechodzi przez Las Młociński, a następnie kieruje się w stronę górki w Radiowie i Lasu Bemowskiego. Stamtąd będzie ciągnęła się do miejscowości Mory, położonej w gminie Ożarów Mazowiecki.

Wycinka drzew na Bemowie

Przy ścieżce, ciągnącej się wzdłuż radiostacji Babice, od Hubala Dobrzańskiego do Kazimierza Leskiego nasz reporter zastał sterty drewna. - Wycinka jest w większości zakończona. Wzdłuż tej ścieżki został kompletnie wycięty pas drzew, o szerokości kilku metrów i długości około półtora kilometra. Są to drzewa różnych rozmiarów oraz krzaki. Leżą tu odpady z wycinki, gałęzie i pnie, które nie nadają się do przetworzenia. Z kolei wzdłuż ulicy Kocjana wycięte drewno jest poukładane - opisywał Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.