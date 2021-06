Kolorowe panele na nowych stacjach metra. "Rozbudzają wyobraźnię"

Jak dodała, strop stacji pokryją kasetony akustyczne. - Skośne względem osi peronu na stacji Bemowo i równoległe do osi peronu na stacji Ulrychów. Ściany zatorowe pokryte zostaną blachą kortenowską (Bemowo) i z patynowanej miedzi (Ulrychów). Elementami charakterystycznymi będą szklane, podświetlane słupy w rejonie wyjść z peronów - opisała rzeczniczka.

Anna Bartoń przypomniała, że autorem koncepcji wystroju stacji na budowanym obecnie odcinku zachodnim jest Andrzej M. Chołdzyński. - To projektant znany z takich realizacji jak wystrój stacji Plac Wilsona, stacji odcinka bielańskiego linii M1 oraz odcinka centralnego linii M2 - wskazała.

Postęp prac na drugiej linii metra

Pod koniec maja stołeczny ratusz informował o postępach na budowie drugiej linii metra. "Wykańczane stacje Bemowo i Ulrychów to łącznie 11 500 metrów kwadratowych murów do tynkowania, ponad 6500 metrów kwadratowych płytek ceramicznych do ułożenia w pomieszczeniach technicznych oraz około 10 500 metrów kwadratowych posadzek kamiennych w przejściach podziemnych i na peronach" - wyliczali urzędnicy.