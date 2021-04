"Podczas kontroli mężczyzna był zdenerwowany". Narkotyki w mieszkaniu i samochodzie

"Był zdenerwowany, unikał odpowiedzi"

Jak zaznaczono dalej, kryminalni w tym samym czasie pojechali do lokalu, który mężczyzna zajmował wspólnie z 27-letnim kolegą. Mieszkanie mieli nazywać "magazynem". Tam policjanci znaleźli kolejne narkotyki. "Obecny w mieszkaniu mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu" - przekazała policja.

Grozi im do 12 lat więzienia

"Łączna ilość zabezpieczonych substancji to niemalże 50 gramów marihuany, ecstasy i mefedron w ilości ok. 110 gramów oraz ponad 260 tabletek ecstasy. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Podjęte czynności procesowe dały podstawę do przedstawienia podejrzanym zarzutu wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, działając wspólnie i w porozumieniu. Za ten czyn może im grozić kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności" - podsumowała policja.