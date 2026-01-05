Logo TVN Warszawa
Warszawa
Bemowo

Mróz nie odpuszcza. Awarie wodociągowe w kilku dzielnicach

Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Wodociągowcy naprawiają awarię przy ul. Wojskowej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Mroźne dni przyniosły wodociągowcom dużo pracy. W poniedziałek mierzą się ze skutkami awarii na Bemowie, Bielanach, Targówku i we Włochach. Wyłączenia awaryjne dotyczą zarówno osiedli domów jednorodzinnych, jak i mieszkańców bloków. "Sieć ciepłownicza funkcjonuje sprawnie" - zapewnia z kolei Veolia.

Wodociągi Warszawskie informują o kolejnych wyłączeniach awaryjnych. Problemy z dostawą wody mają między innymi mieszkańcy Bemowa. Dotyczą one domów jednorodzinnych zlokalizowanych przy ulicach Artemidy i Hery. Do awarii doszło w nocą. Wodociągowcy szacują, że uda im się z nią uporać do godziny 15.

Kolejne wyłączenia nastąpiły na Bielanach w okolicy ulic: Leśmiana, Akcent i Farysa. To osiedla, gdzie znajdują się zarówno bloki, jak i domy jednorodzinne. W przypadku adresów sąsiadujących z Leśmiana, awaria szacunkowo ma zostać usunięta około godziny 18.

Awarie występują również na Targówku w rejonie ulic Litawora i Wojskowej, w pobliżu domów jednorodzinnych. Mają zakończyć się odpowiednio o godzinie 15 i 16. Reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski przekazał, że na Wojskowej ekipa wodociągowców pracuje nad usunięciem awarii.

Awaria wodociągowa na ulicy Wojskowej
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Awaria wodociągowa na ul. Wojskowej
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Wody nie mają także mieszkańcy podwarszawskiego Pruszkowa, ale dotyczy to tylko dwóch lokalizacji w okolicy ulicy Miedzianej.

"Sieć ciepłownicza funkcjonuje sprawnie"

Co z dostawą ciepła? Jak zapewnił nas w poniedziałek przed południem dyrektor komunikacji Veolia Energia Warszawa Paweł Zbiegniewski, do tej pory nie odnotowano żadnych awarii. - Nie mamy żadnych zgłoszeń. Nasza czujność jest jednak wzmożona - wskazał, odnosząc się do prognoz pogody, w których synoptycy zapowiadają mróz.

- Informujemy, że obecnie cała nasz sieć ciepłownicza funkcjonuje sprawnie i bez przerw w dostawach ciepła na terenie całej Warszawy - potwierdziła Gabriela Głażewska-Dudek, reprezentująca Veolię w Warszawie.

Gdzie sprawdzić awarie ciepłownicze? - O wszystkich przerwach w dostawie ciepłej wody na terenie Warszawy informujemy na bieżąco na naszej stronie internetowej - odpowiedziała Głażewska-Dudek.

Klatka kluczowa-137085
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Źródło: tvnmeteo.pl

Awarie w weekend i zapowiedź mroźnych dni

O przerwie w dostawie wody w części Warszawy informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. W sobotę z problemami borykali się mieszkańcy ośmiu dzielnic i kilkudziesięciu budynków. Kolejne usterki miały miejsce także w niedzielę.

Synoptycy zapowiadają, że najbliższe dni przyniosą kolejne fale śniegu oraz tęgie mrozy. Rozpogadza się, co oznacza mroźne dni, a zwłaszcza noce. To z kolei może sprzyjać podobnym awariom.

- W tej chwili nad Europę Zachodnią, nad Europę Środkową spływa arktyczne powietrze i ono sprawi, że każdej kolejnej nocy w Polsce będzie coraz zimniej - zapowiedziała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak wyjaśniła Unton-Pyziołek, o ile w poniedziałek rano w centralnej Polsce było -5 stopni, o tyle we wtorek może być już około -10, a w środę - nawet -15 stopni. W innych rejonach kraju może być jeszcze zimniej.

Klatka kluczowa-138274
Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek o zimowej pogodzie w rozpoczynającym się tygodniu
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: "Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
maduro w drodze do sadu

"Zaskoczenie", "wielki show". Co dzieje się w USA? Oglądaj TVN24
WYDANIE SPECJALNE

maduro w drodze do sadu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

