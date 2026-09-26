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Bemowo

Autobusy wróciły na pętlę. Wkrótce dotrze tu metro

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Pętla Osiedle Górczewska
Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: ZTM
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Od soboty 26 września autobusy ponownie zaczynają i kończą kursy na pętli Osiedle Górczewska. Będzie to wkrótce ważny węzeł przesiadkowy integrujący autobusy, tramwaje i metro w pobliżu czekającej na otwarcie stacji metra Lazurowa.

Kończy się budowa ostatniego odcinka metra linii M2, w tym również prace na powierzchni, w pobliżu nowych stacji. Na odbudowanej pętli od soboty kończą i zaczynają kursy autobusy linii dziennych 105, 122, 177, 189, 190, 743 oraz linii nocnych N95 i N42. Autobusy 177, 743 i N42 nie będą dojeżdżały do przystanku Os. Górczewska 53 na ulicy Górczewskiej - zostanie on zlikwidowany.

Pętla Osiedle Górczewska
Pętla Osiedle Górczewska
Źródło zdjęcia: ZTM

Parking dla przesiadających się do metra

Po uruchomieniu metra ZTM planuje, żeby na tej pętli zaczynały i kończyły kursy autobusy linii strefowych, które dziś dojeżdżają do stacji Bemowo. W miejscu tymczasowej pętli autobusowej - przy pętli tramwajowej, powstanie parking dla przesiadających się do metra.

Nowa, duża pętla zajmuje powierzchnię ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, w tym około 3,8 tysiąca metrów kwadratowych nawierzchni bitumicznej oraz 680 metrów kwadratowych betonowych pasów postojowych. Jest na niej sześć peronów autobusowych (pięć z nich zlokalizowano na wyspach peronowych) – cztery perony mają długość 40 metrów, a dwa kolejne 38,5 metra. Dzięki temu przy każdym peronie mogą jednocześnie zatrzymywać się dwa autobusy standardowej długości.

Pętla Osiedle Górczewska
Pętla Osiedle Górczewska
Źródło zdjęcia: ZTM

Wszystkie perony są wyposażone w wiaty i ułatwienia dla niepełnosprawnych, a krawędzie zbudowano z zaokrąglonych granitowych krawężników, tak aby autobus mógł podjechać jak najbliżej. Na terenie pętli przygotowano także zatokę postojową, która w przyszłości będzie mogła zostać wyposażona w ładowarki elektryczne.

Trzy nowe stacje metra na Bemowie

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie.

Do użytku zostaną oddane trzy stacje: "Lazurowa" w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej, "Chrzanów" przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej i "Karolin" wraz z torami odstawczymi w okolicach skrzyżowania ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Za stacją "Karolin" powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej "Mory".

Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2
Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia wybudowane będą dwie wentylatornie.

Źródło: PAP
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