Bemowo Autobusy wróciły na pętlę. Wkrótce dotrze tu metro Oprac. Katarzyna Kędra |

Dzień otwarty na nowej stacji metra Lazurowa Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: ZTM

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Kończy się budowa ostatniego odcinka metra linii M2, w tym również prace na powierzchni, w pobliżu nowych stacji. Na odbudowanej pętli od soboty kończą i zaczynają kursy autobusy linii dziennych 105, 122, 177, 189, 190, 743 oraz linii nocnych N95 i N42. Autobusy 177, 743 i N42 nie będą dojeżdżały do przystanku Os. Górczewska 53 na ulicy Górczewskiej - zostanie on zlikwidowany.

Pętla Osiedle Górczewska Źródło zdjęcia: ZTM

Parking dla przesiadających się do metra

Po uruchomieniu metra ZTM planuje, żeby na tej pętli zaczynały i kończyły kursy autobusy linii strefowych, które dziś dojeżdżają do stacji Bemowo. W miejscu tymczasowej pętli autobusowej - przy pętli tramwajowej, powstanie parking dla przesiadających się do metra.

Nowa, duża pętla zajmuje powierzchnię ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych, w tym około 3,8 tysiąca metrów kwadratowych nawierzchni bitumicznej oraz 680 metrów kwadratowych betonowych pasów postojowych. Jest na niej sześć peronów autobusowych (pięć z nich zlokalizowano na wyspach peronowych) – cztery perony mają długość 40 metrów, a dwa kolejne 38,5 metra. Dzięki temu przy każdym peronie mogą jednocześnie zatrzymywać się dwa autobusy standardowej długości.

Pętla Osiedle Górczewska Źródło zdjęcia: ZTM

Wszystkie perony są wyposażone w wiaty i ułatwienia dla niepełnosprawnych, a krawędzie zbudowano z zaokrąglonych granitowych krawężników, tak aby autobus mógł podjechać jak najbliżej. Na terenie pętli przygotowano także zatokę postojową, która w przyszłości będzie mogła zostać wyposażona w ładowarki elektryczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Testy bezpieczeństwa na nowej stacji metra. Otwarcie coraz bliżej

Trzy nowe stacje metra na Bemowie

Na Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra w Warszawie.

Do użytku zostaną oddane trzy stacje: "Lazurowa" w rejonie skrzyżowania ulic Górczewskiej i Lazurowej, "Chrzanów" przy skrzyżowaniu ulic Rayskiego i Szeligowskiej i "Karolin" wraz z torami odstawczymi w okolicach skrzyżowania ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej. Za stacją "Karolin" powstaną podziemne tory dojazdowe do budowanej Stacji Techniczno-Postojowej "Mory".

Nowa stacja Lazurowa na linii metra M2 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia wybudowane będą dwie wentylatornie.