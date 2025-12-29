Altana na ogródkach działkowych stanęła w ogniu

Pożar w Warszawie Źródło: Mateusz/Kontakt24

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia strażnicy z IV Oddziału Terenowego patrolowali okolice ulicy Dywizjonu 303. Około godziny 12:50 zauważyli czarne kłęby dymu unoszące się nad Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi na Bemowie. Płonęła altanka na jednej z działek rekreacyjnych.

Pożar altany na Bemowie Źródło: Straż miejska

"Strażnicy o zdarzeniu natychmiast powiadomili straż pożarną oraz - za pośrednictwem służby dyżurnej - wezwali wsparcie. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia przed osobami postronnymi, monitorując sytuację i głośno alarmując o niebezpieczeństwie. Ustalili, kto jest gospodarzem terenu i nakazali natychmiastowe otwarcie bramy ogródków działkowych. Zadbali o udrożnienie drogi dojazdowej dla wozu bojowego straży pożarnej oraz sprawnie pokierowali strażaków na miejsce zdarzenia, co znacznie przyspieszyło ich działania" - opisała w komunikacie stołeczna straż miejska.

Pożar altany na Bemowie Źródło: Straż miejska

Na miejscu pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, które sprawnie uporały się z ogniem oraz trzy załogi policji. Ze wstępnych informacji wynika, że w altance nikogo nie było.

Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

