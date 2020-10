Fałszywy alarm w MON. "Sprawca zatrzymany po dwóch godzinach"

Zatrzymany na Bemowie

W rozmowie z tvnwarszawa.pl dodał, że 37-latek został zatrzymany po około dwóch godzinach. – Stało się to w Warszawie, na terenie Bemowa. Jak dodał Karpienko, mężczyzna usłyszał w czwartek w prokuraturze zarzuty i został zwolniony. – Nie podał powodów, dla który zrobił to, co zrobił - zaznaczył rzecznik. I podkreślił, że do zatrzymania doszło szybko ze względu na "sprawne czynności operacyjno-rozpoznawcze". Szczegółów działań jednak nie zdradza.