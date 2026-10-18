Bemowo Prace drogowe w czterech dzielnicach. Lista utrudnień Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Budowa metra na Bemowie - okolice stacji Chrzanów (wideo z maja 2023) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W poniedziałek rozpoczną się prace na ulicy Łęgi. Zostanie wyremontowana w ramach końcowych prac związanych z budową metra na Bemowie. Docelowo umożliwi ona dojazd do nowej Stacji Techniczno-Postojowej "Mory".

Zmiany w organizacji ruchu zostaną w wprowadzone o godzinie 8. Wykonawca zamknie ulicę Łęgi od skrzyżowania z Dostawczą w kierunku nowej bazy technicznej metra. Stołeczny ratusz zapowiada, że w miarę postępu prac mieszkańcy będą mieli możliwość przejazdu do posesji. Podczas remontu wzdłuż całej jezdni będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Układanie nowej nawierzchni powinno zakończyć się 13 listopada.

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Przebudowa ulicy w Ursusie

Drogowcy będą też pracować w Ursusie, gdzie w poniedziałek o godzinie 6 rozpocznie się przebudowa ulicy Dyrekcyjnej. Prace zlecił deweloper w porozumieniu z władzami dzielnicy Ursus. Metamorfozę przejdzie odcinek od Herbu Oksza do łącznika z Traktorzystów.

Na początek wykonawca zajmie się wymianą krawężnika i chodników, a potem wyremontuje jezdnię. Prace potrwają do końca roku.

W pierwszym etapie prac drogowcy zamkną chodnik po jednej stronie ulicy i zwężą jezdnię. Kierowcy będą mogli jeździć - tak jak dotychczas - tylko w kierunku Ogniowej. Piesi przejdą drugą stroną ulicy, ale przez cały czas będzie możliwość dojścia do posesji.

Podczas drugiego etapu prac analogiczne zmiany zostaną wprowadzone po drugiej stronie ulicy.

Ostatni etap wykonawca przeznaczy na remont jezdni. Wówczas cały przebudowywany odcinek Dyrekcyjnej zostanie zamknięty.

Remont na Mokotowie

Na zlecenie władz dzielnicy Mokotów drogowcy wyremontują ulicę Langego. Prace ruszą we wtorek, 20 października o godzinie 10. Remont zakończy się na początku grudnia. Na początek ekipa zajmie się chodnikami i krawężnikami, następnie skupi się na jezdni.

W pierwszej fazie prac drogowcy zwężą jezdnię po lewej stronie. Wówczas kierowcy będą mogli dojechać nadal do Domaniewskiej. Nie będzie jednak możliwości parkowania po stronie prowadzonych prac.

Następnie prace będą prowadzone po drugiej stronie jezdni, na takich samych zasadach jak w pierwszym etapie.

Podczas asfaltowania cała jezdnia Langego zostanie zamknięta. W tym czasie ruch na ulicy Bryły będzie dwukierunkowy, pojawią się zakazy parkowania, również na miejscach postojowych. Kierowcy nie będą mogli wjeżdżać na ulicę, wyjątkiem będzie jednak dojazd do posesji pod numerami 2, 3, 4, 6 i 8 oraz Domaniewska 33, 35 i 35c.

Urzędnicy zapowiadają, że w każdym etapie robót przejścia dla pieszych będą otwarte.

Roboty drogowe na Targówku

Dzielnica Targówek zleciła remont ulicy Bolesławickiej na jej końcowym odcinku. Drogowcy ułożą tam nowy asfalt. Prace rozpoczną się we wtorek, 20 października.

Podczas remontu nie będzie przejazdu pomiędzy Poborzańską a parkingiem przy szkole podstawowej. Dodatkowo zamknięte będzie także skrzyżowanie z Goworowską i fragment tej ulicy do parkingu. Na remontowanym odcinku Bolesławickiej będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Remont ma potrwać do końca października.