Karetka jechała do pacjenta, doszło do zderzenia
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 18.12. To kolizja z udziałem karetki jadącej do pacjenta i Volvo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka poruszała się przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych i wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Została uderzona przez samochód Volvo. Kierujący byli trzeźwi, nikt nie wymagał hospitalizacji - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Przed utrudnieniami ostrzegała z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podano, zablokowana została jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca w kierunku Poznania. Ruch odbywał się pozostałymi pasami.
Zderzenie z udziałem karetki na S8
Źródło: tvnwarszawa.pl