Bemowo Karetka jechała do pacjenta, doszło do zderzenia Oprac. Katarzyna Kędra |

Kolizja z udziałem karetki Źródło wideo: tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 18.12. To kolizja z udziałem karetki jadącej do pacjenta i Volvo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka poruszała się przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych i wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Została uderzona przez samochód Volvo. Kierujący byli trzeźwi, nikt nie wymagał hospitalizacji - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Przed utrudnieniami ostrzegała z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podano, zablokowana została jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca w kierunku Poznania. Ruch odbywał się pozostałymi pasami.

Zderzenie z udziałem karetki na S8 Kolizja z udziałem karetki na S8 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Kolizja z udziałem karetki na S8 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie z udziałem karetki na S8 Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl