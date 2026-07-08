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Bemowo

Karetka jechała do pacjenta, doszło do zderzenia

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Kolizja z udziałem karetki na S8
Kolizja z udziałem karetki
Źródło wideo: tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Na trasie S8, na wysokości węzła Lazurowa, karetka jadąca na sygnale, zderzyła się z autem osobowym. Były utrudnienia na jezdni w kierunku Poznania.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 18.12. To kolizja z udziałem karetki jadącej do pacjenta i Volvo. Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka poruszała się przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych i wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Została uderzona przez samochód Volvo. Kierujący byli trzeźwi, nikt nie wymagał hospitalizacji - przekazał nam Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Przed utrudnieniami ostrzegała z kolei Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podano, zablokowana została jezdnia zbiorczo-rozprowadzająca w kierunku Poznania. Ruch odbywał się pozostałymi pasami.

Zderzenie z udziałem karetki na S8
Kolizja z udziałem karetki na S8
Kolizja z udziałem karetki na S8
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Kolizja z udziałem karetki na S8
Kolizja z udziałem karetki na S8
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie z udziałem karetki na S8
Zderzenie z udziałem karetki na S8
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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