Bemowo

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Rafał Trzaskowski o nocnej prohibicji w całej Warszawie
Źródło: TVN24
Dwie pierwsze dzielnice wyraziły swoją opinię dotyczącą wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Warszawie. Radni Targówka i Bemowa zagłosowali za tym pomysłem. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, takie ograniczenia zostałyby wprowadzone najpóźniej w połowie roku.

W sierpniu dzielnice wyrażały opinię na temat wprowadzenia pilotażu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pragi Północ. Wtedy zarówno Targówek, jak i Bemowo, głosami radnych Koalicji Obywatelskiej były przeciw.

Jak wyjaśniali radni KO obu dzielnic, zmienili zdanie, gdyż dane, które spłynęły z pilotażu pokazują, że wprowadzenie zakazu zwiększyło bezpieczeństwo warszawiaków i poprawił się komfort życia mieszkańców. Wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego miasta ułatwi też pracę stołecznym policjantom, którzy odczuwają braki kadrowe.

Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą

Radni za zmniejszeniem limitu zezwoleń

W środę radni Targówka jednomyślnie, 24 głosami opowiedzieli się za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Taką samą decyzję podjęli radni z Bemowa, również jednomyślnie - 22 głosy za.

Dzielnicowi radni wyrazili też swoją opinię na temat zmniejszenia limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększa limit w gastronomii o 20, co w sumie powoduje zmniejszenie łącznego limitu zezwoleń o 290.

W tym przypadku radni Targówka również byli jednomyślni - 24 głosy za, natomiast na Bemowie, 18 radnych było za, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22-6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych.

Kiedy ograniczenie w całym mieście?

Od 1 listopada 2025 roku prohibicja została pilotażowo wprowadzona w Śródmieściu i ma Pradze Północ. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski deklarował, że najpóźniej w czerwcu 2026 roku ograniczeniem zostanie objęte całe miasto.

Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany

Śródmieście

Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że strefa wolnocłowa "nie jest przestrzenią publiczną, ogólnodostępną, a mieszkańcy czy turyści przebywający na terenie Warszawy mają do niej dostęp wyłącznie w celu odbycia podróży na podstawie ważnej karty pokładowej i po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa".

Podkreślono też, że napoje alkoholowe kupione w sklepach usytuowanych w tej części portu lotniczego nie trafiają na teren miasta, dlatego działalność tych sklepów nie będzie miała wpływu na porządek publiczny w mieście.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Tak działa nocna cisza alkoholowa. Dane nie pozostawiają wątpliwości
Klaudia Kamieniarz
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Włochy
Nocna sprzedaż alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Radni dyskutują nad liczbą koncesji na sprzedaż alkoholu
Śródmieście

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN

