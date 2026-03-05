Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni

Rafał Trzaskowski o nocnej prohibicji w całej Warszawie Źródło: TVN24

W sierpniu dzielnice wyrażały opinię na temat wprowadzenia pilotażu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pragi Północ. Wtedy zarówno Targówek, jak i Bemowo, głosami radnych Koalicji Obywatelskiej były przeciw.

Jak wyjaśniali radni KO obu dzielnic, zmienili zdanie, gdyż dane, które spłynęły z pilotażu pokazują, że wprowadzenie zakazu zwiększyło bezpieczeństwo warszawiaków i poprawił się komfort życia mieszkańców. Wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego miasta ułatwi też pracę stołecznym policjantom, którzy odczuwają braki kadrowe.

Radni za zmniejszeniem limitu zezwoleń

W środę radni Targówka jednomyślnie, 24 głosami opowiedzieli się za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Taką samą decyzję podjęli radni z Bemowa, również jednomyślnie - 22 głosy za.

Dzielnicowi radni wyrazili też swoją opinię na temat zmniejszenia limitu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Projekt uchwały zakłada zmniejszenie limitu zezwoleń w detalu (sklepy) o 310 i zwiększa limit w gastronomii o 20, co w sumie powoduje zmniejszenie łącznego limitu zezwoleń o 290.

W tym przypadku radni Targówka również byli jednomyślni - 24 głosy za, natomiast na Bemowie, 18 radnych było za, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na terenie całego miasta w godzinach 22-6 i dotyczyłby sklepów i stacji benzynowych.

Kiedy ograniczenie w całym mieście?

Od 1 listopada 2025 roku prohibicja została pilotażowo wprowadzona w Śródmieściu i ma Pradze Północ. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski deklarował, że najpóźniej w czerwcu 2026 roku ograniczeniem zostanie objęte całe miasto.

Zakaz nie będzie dotyczył sklepów w strefie wolnocłowej Lotniska Chopina. W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że strefa wolnocłowa "nie jest przestrzenią publiczną, ogólnodostępną, a mieszkańcy czy turyści przebywający na terenie Warszawy mają do niej dostęp wyłącznie w celu odbycia podróży na podstawie ważnej karty pokładowej i po poddaniu się kontroli bezpieczeństwa".

Podkreślono też, że napoje alkoholowe kupione w sklepach usytuowanych w tej części portu lotniczego nie trafiają na teren miasta, dlatego działalność tych sklepów nie będzie miała wpływu na porządek publiczny w mieście.

Opracowała Katarzyna Kędra