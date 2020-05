"Nie żyje jedna osoba, inna wyskoczyła z okna". Prokuratura zajmie się pożarem w bloku

W bloku na Jelonkach doszło do pożaru. Jak podała policja, jedna osoba nie żyje, a reporter tvnwarszawa.pl dodał, że dwie inne z poparzeniami trafiły do szpitala. Funkcjonariusze skierują do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa, które wyjaśni przyczyny tego zdarzenia.