Dominują odcienie szarości i biel. Prace wykończeniowe w metrze na Bemowie

Jak poinformował w komunikacie stołeczny ratusz, roboty przy budowie trzech stacji na zachodnim odcinku drugiej linii metra oraz Stacji Techniczno-Postojowej Mory prowadzone są równolegle w wielu miejscach inwestycji. "Aktualnie prace trwają na stacjach, w tunelach oraz wentylatorniach - obejmując zarówno elementy konstrukcyjne, instalacyjne, jak i torowe. Coraz większy zakres inwestycji jest na etapie wykończeń i finalnych montaży urządzeń technicznych" - wskazali urzędnicy.

Z kolei na powierzchni, w okolicach nowych stacji, rozpoczyna się porządkowanie terenu: powstają chodniki i ścieżki rowerowe.

Szarość i biel

Na stacji Karolin (C1) wykonawca pracuje w komorach torów odstawczych i rozjazdów, antresoli pasażerskiej oraz w tzw. strefie biletowej. Na stacji Chrzanów (C2) montowane są okładziny akustyczne i betonowe, a także prowadzone są roboty tynkarskie i malarskie. Z kolei na przystanku Lazurowa (C3) układane są płyty na peronie i okładziny ścienne. Wykonane zostały z betonu z kruszywem granitowym, których łącznie będzie tam niemal 14,5 tys. m kw.

"Ważnym elementem wizualnym nowych stacji będzie wygląd peronów. Ściany zatorowe na każdej stacji wykonane zostaną z tego samego materiału - paneli kompozytowych, pod którymi, dla lepszej akustyki, ułożona zostanie wełna mineralna. Będą się one wyróżniać - w zależności od stacji - innym wzorem perforacji, czyli precyzyjnego wzoru otworów" - wyjaśniają urzędnicy.

Na C1 Karolin dominującą barwą będzie jasny szary. Stacja Chrzanów utrzymana będzie w bieli. Natomiast przystanek Lazurowa pomalowany zostanie farbami w kolorze szarym. Takie same barwy będą miały sufity nad peronami, które składają się z paneli aluminiowych z wełną mineralną.

Kiedy koniec?

Według harmonogramu budowa stacji Lazurowa, Chrzanów i Karolin ma zakończyć się w listopadzie tego roku. Otwarcie nowych przystanków dla pasażerów poprzedzą odbiory techniczne, które potrwają od kilku do kilkunastu tygodni.