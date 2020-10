Tarcza Krystyna skończyła pracę. Elisabettę zatrzymał koronawirus

Krystyna miała do pokonania łącznie 1369 metrów: od Powstańców Śląskich, przez Urlychów do stacji Księcia Janusza. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, tarcza 27 lipca rozpoczęła drążenie na Bemowie . Na tym odcinku powstaną stacje Ulrychów (w rejonie Białowieskiej i CH Wola Park) oraz Powstańców Śląskich (przy skrzyżowaniu Górczewskiej z Powstańców Śląskich, obok urzędu dzielnicy). Po zakończeniu drążenia, tunel jest gotowy do prac związanych z układem torowiska czy montażem systemów.

Druga tarcza nie ruszyła

Budżetowe przesunięcia

Na to nałożyły się problemy budżetowe miasta, co wymusza cięcia (ratusz woli mówić o "przesunięciach). W efekcie budowa drugiej linii metra na Bródnie wydłuży się do 2023 roku. W przyszłym roku nie będziemy tez korzystać z przystanków Ulrychów i Bemowo, poczekamy do 2022. A ostatni odcinek na zachodzie to już rok 2024.