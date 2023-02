Budowa ostatniego odcinka podziemnej kolejki na Bemowie. Metro szuka archeologów 

Metro Warszawskie poszukuje archeologów, którzy będą nadzorować ostatni etap budowy M2 na Bemowie. Do tej pory badaczom udało się natrafić na kości słonia leśnego, kilkusetletnią studnię czy czaszki prażubrów.

Ci specjaliści znowu są potrzebni, bo nadszedł czas na budowę ostatnich trzech przystanków i Stacji Techniczno-Postojowej Karolin. To istotne, ponieważ nowy odcinek już był sprawdzany podczas tak zwanych badań powierzchniowych. "Wtedy znaleziono między innymi guziki mundurowe świadczące o dużych obozach wojskowych z okresu wojny północnej z początków XVIII wieku" - poinformowało Metro Warszawskie.

Przetarg na znalezienie archeologów

Wystartować w nim mogą ci, którzy dysponują zapleczem, co najmniej dwoma osobami na stanowiskach konserwatorów zabytków archeologicznych, a także posiadają pracownię zajmującą się konserwacją zabytków metalowych, ceramiki, drewna archeologicznego oraz surowców organicznych. Muszą mieć również możliwość ich przechowywania. "W skład takiego zespołu musi wchodzić co najmniej jeden doświadczony koordynator, który będzie sprawował nadzór nad realizacją całego zadania" - sprecyzowało Metro.

Trzaskowski: pieniądze na budowę metra były zagrożone

Rozpoczyna się budowa ostatniego etapu linii M2 na Karolin. Na nowym czterokilometrowym odcinku linii M2 na Bemowie powstaną: Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, stacje pasażerskie C01 Karolin, C02 Chrzanów i C03 Lazurowa, a także położone pomiędzy nimi wentylatornie. – Pieniądze na budowę metra były zagrożone. Przez cały czas lobbowaliśmy w Brukseli, żeby móc nadal korzystać z unijnych funduszy. Chociaż cały czas jest problem z przyjęciem KPO to mam nadzieję, że uda się go odblokować, bo bez pieniędzy europejskich czy też rządowych trudno realizować tak wielkie inwestycje – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej, która odbyła się obok budowy stacji Lazurowa. Przypomniał też, jaki są plany rozwoju sieci metra w związku z rosnącą liczbą pasażerów. – Wracamy do obłożenia metra sprzed pandemii, rocznie mamy znów ponad 180 mln pasażerów. Rozpoczęliśmy planowanie III linii metra – mam nadzieję, że wkrótce zaczniemy ją budować. Mamy też w planach kolejne linie, zależy nam, żeby ten plan brał pod uwagę wszystkie strategiczne kwestie rozwoju miasta - mówił.