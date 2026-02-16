Zamówił zegarki i biżuterię, ale nie zapłacił

Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie Źródło: Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Bemowa zatrzymali w Krakowie 27-latka podejrzanego o oszustwa. Ofiarą padł sprzedawca biżuterii i zegarków. Wiadomo, że sprawca nawiązał z nim kontakt na jednym z portali sprzedażowych.

"Podczas spotkania ustalili, że zapłata za zegarki i biżuterię o łącznej wartości około 70 tysięcy złotych ma nastąpić w formie przelewów bankowych. 27-latek pobrał od sprzedającego towar. Podpisano też umowę" - opisała nadkom. Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Tyle że w umowie znalazł się zupełnie inny zapis. Wynikało z niego, że za towar zapłacono już gotówką. Tak 27-latek oszukał sprzedawcę i zyskał kosztowności warte kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policjanci ustalili również, że w podobny sposób oszukał też inną osobę. W tym drugim przypadku, sprawca zawarł umowę na zegarek o wartości 35 tysięcy złotych. Otrzymał "zamówiony" towar, ale za niego nie zapłacił.

Znaleźli go w Krakowie

Śledczy namierzyli 27-latka. Zatrzymali go w jednym z krakowskich hoteli. W jego pokoju znaleźli jeden z zegarków.

Okazało się, że był już notowany i został skazany za oszustwa przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Nie stawił się do zakładu karnego, dlatego był również poszukiwany. Za kratami ma spędzić rok i osiem miesięcy.

Podejrzany trafił do komisariatu na Bemowie. "W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzuty oszustwa. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące" - poinformowała nadkom. Sulowska.

Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok