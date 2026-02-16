Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Bemowo

Zamówił zegarki i biżuterię, ale nie zapłacił

Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Źródło: Policja
Udawał, że chce kupić zegarki i kosztowności warte 70 tysięcy złotych. 27-latek wyłudził towar, ale za niego nie zapłacił. Teraz grozi mu nawet osiem lat więzienia.

Policjanci z Bemowa zatrzymali w Krakowie 27-latka podejrzanego o oszustwa. Ofiarą padł sprzedawca biżuterii i zegarków. Wiadomo, że sprawca nawiązał z nim kontakt na jednym z portali sprzedażowych.

"Podczas spotkania ustalili, że zapłata za zegarki i biżuterię o łącznej wartości około 70 tysięcy złotych ma nastąpić w formie przelewów bankowych. 27-latek pobrał od sprzedającego towar. Podpisano też umowę" - opisała nadkom. Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Tyle że w umowie znalazł się zupełnie inny zapis. Wynikało z niego, że za towar zapłacono już gotówką. Tak 27-latek oszukał sprzedawcę i zyskał kosztowności warte kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policjanci ustalili również, że w podobny sposób oszukał też inną osobę. W tym drugim przypadku, sprawca zawarł umowę na zegarek o wartości 35 tysięcy złotych. Otrzymał "zamówiony" towar, ale za niego nie zapłacił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych

13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych

Śródmieście
NFZ ostrzega. "Obiecują rzekomą refundację"

NFZ ostrzega. "Obiecują rzekomą refundację"

BIZNES

Znaleźli go w Krakowie

Śledczy namierzyli 27-latka. Zatrzymali go w jednym z krakowskich hoteli. W jego pokoju znaleźli jeden z zegarków.

Okazało się, że był już notowany i został skazany za oszustwa przez Sąd Rejonowy w Kielcach. Nie stawił się do zakładu karnego, dlatego był również poszukiwany. Za kratami ma spędzić rok i osiem miesięcy.

Podejrzany trafił do komisariatu na Bemowie. "W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzuty oszustwa. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące" - poinformowała nadkom. Sulowska.

Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja

Udostępnij:
Czytaj także:
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
Okolice
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
Okolice
Ostatnie pozwolenia na II linię metra
W nocy wskoczyli na dach pociągu. Kolejny incydent w metrze
Praga Południe
Do ataku nożownika doszło w Kadzidle
Planował zabić osiem osób, zastanawiał się "ile zdąży zadźgać". Trzy apelacje od wyroku
Okolice
Izabela Sopalska-Rybak mówi o macierzyństwie na wózku
"Usłyszałam od lekarza, że mogę iść zważyć się do weterynarza"
Alicja Glinianowicz
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
13 osób zatrzymanych w dwa tygodnie. Oszukali ludzi na dwa miliony złotych
Śródmieście
Linia kolejowa Warszawa-Otwock
W poniedziałek zamkną skrzyżowanie w Falenicy, objazd prowadzi przez "leniwy szlaban"
Wawer
Samolot krążył nad Nowym Sączem
Lecieli do Egiptu, musieli zawrócić
Włochy
Wypadek w powiecie mińskim. Kierowca zjechał na przeciwny pas
Czołowe zderzenie na prostej drodze, jeden z kierowców pijany
Okolice
Pożar pojazdu ciężarowego z naczepą na moście Grota-Roweckiego
Ciężarówka w ogniu, policja blokowała wjazdy na most
Targówek
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte
Okolice
Policjant uratował człowieka leżącego w przydrożnym rowie
Leżał w śniegu, w przydrożnym rowie
Okolice
Premier Donald Tusk przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
Premier o żołnierzach Armii Krajowej: ich walka miała głęboki i uniwersalny sens
Śródmieście
Zdewastowali pociąg metra na stacji Stokłosy
"Zerwali zabezpieczenia drzwi, pomalowali dwa wagony". Pociąg metra zdewastowany
Ursynów
Wypadek na trasie A2
Wbił się autem w ciężarówkę, wlokła go autostradą dwa kilometry
Okolice
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wybrali imię dla Borsuka z Łazienek. Jest długie i zabawne
Śródmieście
Duże zadymienie w domu w Markch (zdjęcie ilustracyjne)
Stary piec i duże zadymienie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim
Ostatnie chwile ze świąteczną iluminacją. Za rok jej nie będzie
Śródmieście
W sobotę utrudnienia na Trakcie Królewskim
"Trzeba było czekać wiele lat". Defilada Szacunku na Trakcie Królewskim
Śródmieście
Zofia Zyta Woroniecka została oskarżona o zabójstwo narzeczonego
Księżniczka wystrzeliła siedem kul. "Sensacyjne morderstwo"
Tamara Barriga
Pan Patryk zrezygnował z pracy, by zająć się ojcem i babcią
Kolejne formularze i procedury. Ojciec pana Patryka nie doczekał pomocy od państwa
Okolice
Wypadek w Pułtusku
Omal nie zderzył się z radiowozem, dachował
Okolice
Powstanie studium obsługi komunikacyjnej wschodniej Białołęki
Przetarg na analizę. Ma dać odpowiedź na korki i brak alternatywnych połączeń
Białołęka
Z dachu spadły bryły lodu
Bryły lodu spadły na chodnik. Właścicielka budynku ukarana mandatem
Praga Południe
Mężczyzna jest podejrzany o kradzież perfum i zaatakowanie policjanta (zdj. ilustracyjne)
Wyszedł z więzienia, następnego dnia okradł drogerię i kopnął w głowę policjanta
Okolice
Wizualizacja osiedla u zbiegu alei KEN i ul. Wąwozowej
Radni podjęli decyzję w sprawie działki po Tesco na Ursynowie
Ursynów
Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad żoną i córką
Policja: znęcał się nad żoną i kilkuletnią córką, trafił do aresztu
Okolice
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Chcą zmian w Strefie Czystego Transportu. Zyskaliby właściciele starszych aut
Śródmieście
Lotnisko Warszawa-Babice tymczasowo zamknięte
Błoto pośniegowe i lód na pasie startowym. Odwilż sparaliżowała lotnisko
Bemowo
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Wyczuli zapach narkotyków w aucie. Kierowca zatrzymany
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki