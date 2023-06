Stał przy bankomacie, nerwowo zerkał na telefon. Zatrzymali podejrzanego o oszustwa "na Blika"

- Policjanci z zespołu wywiadowczego komisariatu Policji na Bemowie zauważyli młodego mężczyznę stojącego przy bankomacie. Rozglądał się nerwowo i co chwilę zerkał na swój telefon komórkowy - relacjonuje nadkom. Marta Sulowska, rzeczniczka bemowskiej policji. Jak podkreśla, funkcjonariusze mieli "uzasadnione podejrzenie", że mężczyzna może dokonywać wypłat za pośrednictwem nielegalnie pozyskanych kodów Blik. - Postanowili to sprawdzić i podjęli wobec niego czynności - przekazuje Sulowska.

W trakcie kontroli w kieszeni 25-latka policjanci znaleźli ponad 12 tysięcy złotych, a w saszetce, którą miał przy sobie mężczyzna, kartę bankomatową na inne nazwisko. - Jego telefon został zabezpieczony, a on sam został przewieziony do policyjnego aresztu - informuje Sulowska. Śledczy ustalili oszukane osoby, a 25-latek usłyszał zarzut oszustwa. Sąd - na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola - aresztował go na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.