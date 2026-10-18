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Bemowo

Czarny dym nad miastem. Pożar instalacji artystycznej

Pożar w Warszawie
Pożar instalacji artystycznej w Warszawie
Źródło zdj. gł.: Internauta
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Wieczorem w Warszawie przy ulicy Fort Wola 22 doszło do pożaru instalacji artystycznej w okolicy miejsca, gdzie odbywa się festiwal halloweenowy. Sytuacja została już opanowana. Strażacy przekazali, że nie ma osób poszkodowanych.

Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 19. Kapitan Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował, że na Bemowie odbywa się dzisiaj festiwal halloweenowy. - Do pożaru doszło sto metrów za terenem festiwalu. Zapaliła się instalacja artystyczna - przekazał.

Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów straży pożarnej. Instalacja została już ugaszona.

Strażacy poinformowali, że nie ma osób poszkodowanych.

Źródło: tvn24.pl
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