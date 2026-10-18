Czarny dym nad miastem. Pożar instalacji artystycznej
Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 19. Kapitan Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował, że na Bemowie odbywa się dzisiaj festiwal halloweenowy. - Do pożaru doszło sto metrów za terenem festiwalu. Zapaliła się instalacja artystyczna - przekazał.
Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów straży pożarnej. Instalacja została już ugaszona.
Strażacy poinformowali, że nie ma osób poszkodowanych.
Źródło: tvn24.pl