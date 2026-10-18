Bemowo Czarny dym nad miastem. Pożar instalacji artystycznej

Pożar instalacji artystycznej w Warszawie Źródło zdj. gł.: Internauta

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Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 19. Kapitan Łukasz Zagdański z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował, że na Bemowie odbywa się dzisiaj festiwal halloweenowy. - Do pożaru doszło sto metrów za terenem festiwalu. Zapaliła się instalacja artystyczna - przekazał.

Na miejsce zostało skierowanych pięć zastępów straży pożarnej. Instalacja została już ugaszona.

Strażacy poinformowali, że nie ma osób poszkodowanych.