Nerwowo kręcili się przy bankomacie, są podejrzani o oszustwa
We wtorek po południu policjanci z warszawskiego Bemowa dostali informację, że dwie osoby co chwilę podchodzą do bankomatu i nerwowo się rozglądają. Było podejrzenie, że mogą wypłacać pieniądze kodami zdobytymi w czasie oszustw metodą na "podszywacza". Pojechali na miejsce.
"Podczas interwencji mężczyzna był zdenerwowany, wyjaśnił, że wypłaca pieniądze za pomocą uzyskanych kodów bankowych. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 39-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Zabezpieczyli też telefony komórkowe" - podała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Zarzuty i areszty
39-latek i jego 42-letnia znajoma, obywatele Ukrainy, zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzut oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani.
Apel o ostrożność
Apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy. Oszustwa metodą "na podszywacza" są coraz powszechniejsze, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i chronić swoje finanse przed działaniem oszustów.
Niestety, transakcji dokonanych za pomocą kodu bankowego nie można cofnąć. Można się jednak, jak radzi policja, zabezpieczyć.
- Należy dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętajmy również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania.
- Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon, by upewnić się, czy znalazł się w potrzebie.
- Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KRP Warszawa IV