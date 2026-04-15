Bemowo

Nerwowo kręcili się przy bankomacie, są podejrzani o oszustwa

42-latka usłyszała zarzut oszustwa
Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK
Zostali zatrzymani przy bankomacie, gdy wypłacali pieniądze za pomocą kodów. Mieli przy sobie 39 tysięcy złotych w gotówce. 39-latek i 42-latka usłyszeli zarzuty oszustwa metodą na "podszywacza" i zostali tymczasowo aresztowani.

We wtorek po południu policjanci z warszawskiego Bemowa dostali informację, że dwie osoby co chwilę podchodzą do bankomatu i nerwowo się rozglądają. Było podejrzenie, że mogą wypłacać pieniądze kodami zdobytymi w czasie oszustw metodą na "podszywacza". Pojechali na miejsce.

"Podczas interwencji mężczyzna był zdenerwowany, wyjaśnił, że wypłaca pieniądze za pomocą uzyskanych kodów bankowych. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 39-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Zabezpieczyli też telefony komórkowe" - podała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

39-latek nerwowo kręcił się przy bankomacie
Zarzuty i areszty

39-latek i jego 42-letnia znajoma, obywatele Ukrainy, zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzut oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani.

OGLĄDAJ: Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy
Metoda na Szpaka. W żadnym przypadku nie znaleźli sprawcy

Apel o ostrożność

Apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy. Oszustwa metodą "na podszywacza" są coraz powszechniejsze, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i chronić swoje finanse przed działaniem oszustów.
policja

Niestety, transakcji dokonanych za pomocą kodu bankowego nie można cofnąć. Można się jednak, jak radzi policja, zabezpieczyć.

  • Należy dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętajmy również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania.
  • Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon, by upewnić się, czy znalazł się w potrzebie.
  • Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej.
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową

Wyłączyli prąd w mieszkaniu, tak uchronili ją przed stratą pieniędzy

OGLĄDAJ: Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa
Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

Magdalena Gruszczyńska
Marihuana ukryta była między innymi w gołębniku
Narkotyki z gołębnika
Okolice
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Zamienił buty. Musi opuścić Polskę
Okolice
Obywatel Turcji usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się do kobiety
Zawieźli ją do szpitala, wtedy powiedziała, że znęca się nad nią partner
Żoliborz
Osiedle "Stacja Dom" w Nowej Iwicznej
Kupili mieszkania, wprowadzili się i mogą je stracić
Klaudia Kamieniarz
Odśnieżanie warszawskich ulic
To była najtrudniejsza i najdroższa zima od 13 lat
Ulice
Jeż utknął między oknem a kratami
Zagadką jest, jak się tam dostał
Praga Północ
Wizualizacja hali na Skrze
Ruszy budowa hali sportowej, zrujnowany stadion musi czekać
Piotr Bakalarski
ropa naftowa baryłka paliwo
Uwierzyły w szybki zysk, "zainwestowały" w ropę naftową
Okolice
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku "wypił litr wódki", miał zakazy prowadzenia
Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
Okolice
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
Praga Południe
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Remont trasy S8, prace tylko w nocy
Targówek
CBŚP i Straż Graniczna rozbiły grupę legalizującą pobyt cudzoziemcom
"Skala procederu docelowo mogła obejmować nawet kilka tysięcy osób"
Okolice
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Na kampusie AWF na świat przyszły młode dziki. Apel uczelni
Bielany
Wrak, który stał się dowodem w sprawie o przestępstwo
To nie był "zwyczajny" wrak
Praga Południe
Obywatel Indii z przerobionymi dokumentami zatrzymany na lotnisku Warszawa-Modlin
Wpadka 32-latka w Modlinie. Miał w paszporcie podrobione stemple
Okolice
Najpierw ukradli pojazd, a potem porzucili go, zakopując w piasku
Nastolatkowie ukradli auto i próbowali ukraść koparkę. Dla "zabawy"
Wilanów
Przepełniony śmietnik na osiedlu Saska na Gocławiu
Kolejna dzielnica tonie w śmieciach
Praga Południe
dachowanie-2
Sześć rozbitych aut, dwie ofiary i nagranie, które mrozi krew w żyłach
Dariusz Gałązka
Próbował uniknąć kontroli, miał blisko 2,5 promila alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Finał 40. urodzin: pościg i 2,5 promila alkoholu
Okolice
Obława na Ursynowie
Pościg i zderzenie z radiowozem. Policyjna obława na Ursynowie
Ursynów
Nowy asfalt na prawym pasie Alei Krakowskiej (zdjęcie ilustracyjne)
Zwężenie na wyjeździe z Warszawy. Kierowcy pojadą jednym pasem
Włochy
Wypadek w Łomiankach
Dwie ofiary wypadku. Zatrzymania po ucieczce. Ważny apel
Okolice
Tłumy w Wawrze oczekują na autobus
Otwock odcięty od pociągów. Tłoczno w popołudniowym szczycie
Dariusz Gałązka
Zderzenie na S7
Zderzenie na S7. Jedno z aut obróciło się
Włochy
Brutalny atak nożem w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak nożem. 28-latka jest w śpiączce. Areszt dla podejrzanego
Śródmieście
Policja dronem skontrolowała kierowców
Kierowca zatrzymał się w ostatniej chwili. Dron latał nad przejściem
Okolice
Ukradł datki z kościoła i uciekł
Wyniósł z kościoła skarbonę z datkami. Ukrył się w truskawkach
Okolice
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
Okolice
Zderzenie auta z motocyklem
Motocyklista w szpitalu po wypadku z udziałem znanego muzyka
Okolice

