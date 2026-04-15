Bemowo Nerwowo kręcili się przy bankomacie, są podejrzani o oszustwa Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek po południu policjanci z warszawskiego Bemowa dostali informację, że dwie osoby co chwilę podchodzą do bankomatu i nerwowo się rozglądają. Było podejrzenie, że mogą wypłacać pieniądze kodami zdobytymi w czasie oszustw metodą na "podszywacza". Pojechali na miejsce.

"Podczas interwencji mężczyzna był zdenerwowany, wyjaśnił, że wypłaca pieniądze za pomocą uzyskanych kodów bankowych. Podczas kontroli policjanci znaleźli przy 39-latku pieniądze w łącznej kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Zabezpieczyli też telefony komórkowe" - podała w komunikacie nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Oboje usłyszeli zarzuty oszustwa

Zarzuty i areszty

39-latek i jego 42-letnia znajoma, obywatele Ukrainy, zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Oboje usłyszeli zarzut oszustwa i zostali tymczasowo aresztowani.

Apel o ostrożność

Apelujemy o ostrożność i zachowanie czujności w kontaktach internetowych. Warto zawsze upewnić się, że rozmawiamy z rzeczywistą osobą, zwłaszcza, gdy prosi ona nas o przekazanie pieniędzy. Nigdy nie udostępniajmy swoich danych osobowych i bankowych osobom, których nie znamy. Oszustwa metodą "na podszywacza" są coraz powszechniejsze, dlatego ważne jest, aby być świadomym zagrożeń i chronić swoje finanse przed działaniem oszustów. policja

Niestety, transakcji dokonanych za pomocą kodu bankowego nie można cofnąć. Można się jednak, jak radzi policja, zabezpieczyć.

Należy dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Pamiętajmy również o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania.

Nie należy podawać wygenerowanego kodu bankowego bez potwierdzenia, czy to faktycznie nasz znajomy prosi o pożyczkę. Wystarczy wykonać telefon, by upewnić się, czy znalazł się w potrzebie.

Zawsze należy dokładnie sprawdzić dane transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej.

