Za każdym samochodem stoi prawdziwa historia

Ogromna liczba użytkowników przeglądających lub wystawiających tysiące ogłoszeń codziennie. Za każdym z nich może stać niezwykła, być może wzruszająca historia auta i jego właściciela. Dowody na to, że serwis OTOMOTO to coś więcej niż internetowa tablica ogłoszeniowa z ofertami sprzedaży pojazdów znajdziemy w serii filmów "Prawdziwe historie".

Tu się tworzą historie

Do tej pory mogliśmy zapoznać się już z kilkoma odsłonami filmów, które są przygotowywane przez serwis OTOTOMOTO. Opowiadają one w krótkich, reportażowych formach o użytkownikach tego portalu i ich samochodach. A jak wyglądały początki tego formatu?

Obiekt kultu: DeLorean DMC-12

Są samochody, które kojarzą nie tylko osoby zafascynowane motoryzacją. Bez cienia wątpliwości należy do nich niezwykły DeLorean DMC-12, który został rozsławiony w niemal każdym zakątku świata przez równie kultową trylogię filmową "Powrót do przyszłości". Stawał się on w niej wehikułem czasu, a dziś jest obiektem westchnień licznych miłośników motoryzacji. To zasługa zjawiskowo otwieranych do góry drzwi, nielakierowanej karoserii ze szczotkowanej stali nierdzewnej czy charakterystycznej pracy silnika. Z drugiej strony za jego popularność odpowiada również jego niewielka dostępność. Modeli auta wyprodukowano zaledwie około 10 000.

Właścicielami jednego z nich są pan Krzysztof i pani Agnieszka . To oni są bohaterami najnowszej odsłony „Prawdziwych historii”, a mieliśmy okazję poznać ich już w ubiegłym roku. Z krótkiego, poruszającego filmu możemy dowiedzieć się, że miłość pana Krzysztofa do DeLoreana i motoryzacji jest tylko dopełnieniem najważniejszej relacji w jego życiu. A tą jest oczywiście związek z panią Agnieszką.

W historii pana Krzysztofa i pani Agnieszki w kontekście samego OTOMOTO równie ważny jest element, możliwości jakie daje ten serwis. Choć są z podwarszawskiego Rembertowa to sprzedawać samochody mogą nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Jeden z odnawianych i sprzedawanych DeLoreanów trafił do Dubaju!

"Prawdziwe historie" prawdziwych osób

Nierzadko opowieści w ramach serii to historie kilku pokoleń i tego, jak łączy je pasja. Do motoryzacji oczywiście, bo ta jest ponadczasowa i jednoczy osoby w różnym wieku, z różnych środowisk. To na przykład historia firmy, która działa już od ponad 30 lat, w której pracuje już trzecia generacja rodziny pana Piotra – jednego z bohaterów filmu. To także historia Zbigniewa i Filipa – ojca i syna – których połączyła pasja do offroadu. Warto tu przytoczyć słowa Filipa z początku filmu, który mówi, że "Historia samochodu to tak naprawdę historia jego kierowcy". Poznając te, oraz pozostałe "Prawdziwe historie" na kanale YouTube być może już nigdy nie spojrzymy tak samo na ogłoszenia zamieszczane na OTOMOTO.