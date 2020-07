Warszawskie pary mogą skorzystać z dofinansowania in vitro w InviMed – są jeszcze wolne miejsca!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pary z Warszawy, które mają bezpośrednie wskazania do leczenia in vitro lub też wyczerpały inne metody leczenia niepłodności, mogą skorzystać z dofinansowania leczenia przez Miasto Stołeczne Warszawa. Klinika InviMed przy ulicy Rakowieckiej 36 w Warszawie ma jeszcze wolne miejsca na 2020 rok. Aby otrzymać dofinansowanie w kwocie nawet do 6000 zł na cykl in vitro, należy zgłosić się na wizytę w ramach programu i spełnić warunki kwalifikacji.

Klinika InviMed w Warszawie jest pierwszą kliniką sieci InviMed. Powstała w 2001 roku i do tej pory pozostaje jednym z największych ośrodków leczenia niepłodności w Polsce. Realizuje programy dofinansowania leczenia metodą in vitro ze środków Miasta Stołecznego Warszawy, ale również Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Do 6000 zł dofinansowania

„Program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022” finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa i kierowany jest tylko do mieszkańców miasta. Każda zakwalifikowana do programu para może skorzystać z dofinansowania w wysokości 6000 złotych na maksymalnie 3 procedury in vitro, pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna (nie urodziło się w jej wyniku dziecko).

Aby zgłosić się na wizytę kwalifikującą do programu Warszawy, wystarczy zadzwonić pod numer infolinii InviMed: 500 900 888 lub skorzystać z innej możliwości kontaktu z kliniką.

Warunki kwalifikacji

Do programu dofinansowania in vitro w Warszawie mogą przystąpić pary, które spełniają poniższe warunki kwalifikacji:

• para musi pozostawać w związku małżeńskim lub związku partnerskim potwierdzonym zgodnym oświadczeniem, • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat, • para uczestniczyła co najwyżej w dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych, • wiek kobiety musi mieścić się w przedziale 25-40 lat, • poziom hormonu AMH u kobiety wynosi powyżej 0,7ng/ml, • para została zakwalifikowana w klinice do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (gdy istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE, zakończyły się niepowodzeniem) i ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności.