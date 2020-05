STOP SUSZY! Wody Polskie kształtują zasoby wodne na terenach rolniczych

Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1.000 m 3 wody na rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE. Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska, i są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.

Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają Program Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych. Dla rolnictwa w okresach suszy kluczowym znaczeniem jest dostępność wody, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY! , które ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe piętrzenie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów połączonych z tymi ciekami.

Dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów i retencję wód w okresach suszy. Jednocześnie na przyujściowych odcinkach rowów zbiorczych, odprowadzających wody z obiektów melioracyjnych do cieków będzie wprowadzana roślinność ekotonowa, tworząca strefy buforowe wzdłuż rzek i rowów, wspomagająca naturalną retencję wód, bioróżnorodność oraz redukująca spływ biogenów do wód. To kompleksowe podejście do gospodarowania wodami, łączące aspekt gospodarczy i środowiskowy w przeciwdziałaniu skutkom suszy rolniczej. Pracownicy Wód Polskich już podjęli działania w terenie mające na celu poprawę retencji wód w rzekach przy pomocy zastawek lub zamknięć na istniejących, małych obiektach piętrzących. Zastosowanie tych rozwiązań wpływa korzystnie na bilans wodny na danym terenie, są to działania punktowe, rozproszone, ale jednocześnie są bardzo efektywne. W najbliższym czasie ruszą prace remontowe i przebudowa istniejących małych urządzeń piętrzących, w celu umożliwienia retencjonowania wody na obszarze całego kraju. Lokalizowane są miejsca, sprzyjające wykonaniu nowych małych obiektów dla uzyskania najlepszych efektów.