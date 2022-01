Słowackie Tatry tej zimy? Czemu nie!

Jeśli jesteś fanem sportów zimowych lub szukasz idealnego miejsca na ferie dla całej rodziny, wybierz region tuż przy polskiej granicy — Wysokie Tatry na Słowacji.

24 kilometry znakomicie przygotowanych tras oraz gwarancja śniegu przez 5 miesięcy w roku – brzmi dobrze, prawda? W najlepszych ośrodkach narciarskich Wysokich Tatr sięgniesz chmur dzięki nowoczesnym kolejkom linowym i wyciągom na jednym skipassie!

5,5-kilometrowa trasa carvingowa, znakomite restauracje oraz trasa slalomowa z pomiarem czasu- to właśnie znajdziesz w Tatrzańskiej Łomnicy. Wybierasz się na ferie z dziećmi? Koniecznie odwiedź teren Jeziora Szczyrbskiego. Fantastycznie przygotowane 9 km tras zadowoli całą rodzinę. Dla początkujących i maluchów znajdziesz ogrodzone place do nauki jazdy na nartach, a dla tych spragnionych wymagających atrakcji nowoczesny snowpark. Miłośnicy biegówek mają tu do dyspozycji ponad 20 km tras biegowych, z którego mogą korzystać przez cały sezon zimowy. Niezależnie od Twojego poziomu, wymarzona trasa czeka na Ciebie!

Jeśli zawsze chciałeś zacząć przygodę z nordic walking to jezioro Szczyrbskie będzie do tego znakomitym miejscem! Tutaj swoją siedzibę ma Centrum Nordic Walking- jedyny akredytowany ośrodek szkoleniowy Nordic Walking na Słowacji! Skorzystasz tutaj z pomocy instruktorów, którzy nie tylko nauczą Cię właściwej techniki, ale i zarażą pasją do tego sportu.

W pobliżu resortów w Wysokich Tatrach znajdziesz hotele o zróżnicowanym standardzie, do których z głównego parkingu zawiezie Cię ekologiczny, darmowy skibus.

Wybierz Stary Smokowiec, jeśli znudzą Ci się narty i zapragniesz nowych wrażeń. Czekają tam na Ciebie świetne trasy na piesze wędrówki oraz zarówno dzienna, jak i nocna jazda na sankach na trasie prawie 2,5 km. Jeśli posiadasz karnet narciarski wjedziesz tam zupełnie gratis! W pobliżu znajdziesz również zimową galerię sztuki lodowej- Tatrzański Hrebieniok wraz z galerią lodową z dziełami wyrzeźbionymi w lodzie. Nie możesz tego przegapić!

Romantyczny spacer górskimi dolinami, Wodospady Zimnej Wody, a może aromatyczna herbata w jednym z 12 schronisk wysokogórskich? Cokolwiek wybierzesz, zaśnieżony szczyt możesz zdobyć z wykwalifikowanym przewodnikiem górskim, który pokaże Ci jak założyć rakiety śnieżne i spacerować w stylu polarnym. Jeśli jednak wolisz wybrać sam, o Twoje bezpieczeństwo będzie dbać Górskie Pogotowie Ratunkowe.

Lubisz atrakcje dostarczające dawki adrenaliny? Skialpinizm w Wysokich Tatrach to z pewnością jedna z tych atrakcji, których nie zapomnisz do końca życia! Biegasz, bo lubisz? To z pewnością pokochasz trasy biegowe w Wysokich Tatrach!

Ośnieżone trasy czy zachwycające panoramy to niejedyne źródła piękna, jakie znajdziesz w Wysokich Tatrach! Poznaj budowlę, która znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, w zupełnie innym wydaniu!

Katedra św. Jakuba z Santiago de Compostela w lodowej wersji? Takie cuda tylko w Wysokich Tatrach! W budowie tego niesamowitego dzieła brało udział wielu rzeźbiarzy ze Słowacji, Czech, czy USA. Całość została stworzona z aż 1880 bloków lodu, które łącznie ważą ponad 225 ton. Jeśli odwiedzisz Wysokie Tatry do 17 kwietnia to koniecznie musisz zobaczyć to miejsce i posłuchać muzyki, która rozbrzmiewa tam zawsze o godzinie 15:00!

W Wysokich Tatrach znajdziesz także miejsce do odpoczynku po zimowych atrakcjach. AquaCity Poprad to jednocześnie świat zabawy i relaksu. W Aquaparku zrelaksujesz się w basenach termalnych i relaksacyjnych, skorzystasz z sauny barowej oraz wypijesz ulubiony koktajl w basenie z barem. Dla najmłodszych AquaCity przygotowało Treasure Island, 350 atrakcji wodnych oraz programy animacyjne. Dorośli będą mogli odpocząć w największym centrum wellness na Słowacji — Fire&Water.

Poprad to nie tylko AquaCity! To miasto, będące bramą wejściową do Tatr Wysokich, zachwyca nie tylko krajobrazami, ale także swoją historią oraz restauracjami, w których każdy turysta poczuje się wyjątkowo!

Wysokie Tatry to miejsce, w którym piękno przyrody spotyka się ze znakomitym przygotowaniem wielu aktywności i atrakcji. Wejdź na stronę regiontatry.sk i zaplanuj swoje ferie już dziś.

