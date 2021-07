Jesteś fanem "japońskiego Warhola"? Chcesz mieć fajne selfie? Zrób sobie zdjęcie na tle muralu PERRIER x MURAKAMI w Warszawie

Andy Warhol czy Salvador Dalí to tylko kilku wybitnych artystów, którzy do tej pory współpracowali z ikoniczną marką wody mineralnej PERRIER. Grono powiększyło się właśnie o kolejnego twórcę: ikonicznego japońskiego artystę Takashiego Murakamiego, który zaprojektował butelki dla marki. Z okazji wprowadzenia edycji limitowanej PERRIER x MURAKAMI w Polsce w Warszawie powstał specjalny mural, stanowiący niepowtarzalne tło do zdjęć "selfie".

Limitowana edycja PERRIER x MURAKAMI została wprowadzona w ponad 20 krajach na całym świecie, a w Polsce dostępne są trzy warianty: w szklanych butelkach o pojemności 0,33 L i 0,75 L oraz w butelce PET o pojemności 1 L. Z okazji wprowadzenia limitowanej edycji, w Warszawie przy ul. Parkingowej 21 stworzono specjalny artystyczny mural, który może stanowić wyjątkowe spotkanie ze sztuką, ale też świetne tło do zdjęć "selfie". Ten wyjątkowy "selfie spot" PERRIER x MURAKAMI będzie dostępny do 15 lipca , a zdjęcia już teraz można obejrzeć na Instagramie Perrier Polska.

PERRIER zachęca swoich konsumentów do twórczego działania, sięgania po nieszablonowe rozwiązania oraz odkrywania swojego potencjału, który jest w każdym z nas. Liczy się to, żeby rozwijać swoją kreatywność i obcować ze sztuką w taki sposób, jaki jest dla nas najlepszy, a także dobrze się bawić przy poznawaniu nowych rzeczy. Jednym ze sposobów na pobudzenie swojej kreatywności jest poszukiwanie sztuki w codziennym życiu. Sztuka jest obecna dookoła nas, wystarczy się rozejrzeć, by dostrzec ją tak naprawdę wszędzie i czerpać z niej inspirację. Graffiti na ulicznym murze, rzeźba na miejskim placu, wyjątkowa kompozycja kwiatów na balkonie, grający na skrzypcach muzyk na Starówce czy mural taki jak PERRIER x MURAKAMI to tylko kilka przykładów.