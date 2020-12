Cena i kaloryczność diety pudełkowej

Diety pudełkowe cieszą się obecnie dużą popularnością. W czasach kiedy każdy chce się zdrowo odżywiać, ale mamy coraz mniej czasu, jest to najlepsze rozwiązanie. Wraz z dużym zainteresowaniem, rośnie też ilość firm oferujących box catering. Zazwyczaj najważniejszymi czynnikami podczas wyboru są cena i kaloryczność.

Na jaką kaloryczność się zdecydować?

Zanim zaczniesz myśleć o kaloryczności powinieneś policzyć swoje PPM i CPM, a więc podstawową przemianę materii i dobowe zapotrzebowanie kaloryczne. Są to dwa wskaźniki, które określą tempo Twojego metabolizmu i ilość kalorii, której potrzebuje Twój organizm. Następnie należy określić cel, jaki chcesz osiągnąć poprzez stosowanie fit cateringu. Jeżeli nie chcesz zmieniać swojej wagi, a tylko zdrowiej się odżywiać, nie musisz zmniejszać ilości kalorii. Jeżeli chcesz schudnąć, musisz odjąć od swojego CPM kilkaset kalorii albo zacząć uprawiać więcej ruchu. Twoim celem jest nabranie masy? Wybierz dietę o większej kaloryczności i upewnij się, że ma składniki odżywcze potrzebne do odpowiedniej formy na siłowni.

Firmy cateringowe oferują zazwyczaj diety od 1000 do 3000 kalorii. W ciągu diety możesz zmieniać kaloryczność, w zależności od Twoich potrzeb. Niezależnie od wybranej opcji, dzięki dobrze zbilansowanych posiłkach o odpowiedniej ilości węglowodanów, białka i tłuszczu, nie powinieneś odczuwać głodu.

Jakich cen można się spodziewać w firmach cateringowych?

Każdą dietę możesz dostosować do swoich potrzeb – może nie potrzebujesz fit cateringu w weekendy, albo masz wolne poniedziałki i wtedy chcesz sama pogotować? Możesz do woli dostosowywać ilość dni i tym samym cenę. Pamiętaj jednak, że cena to nie wszystko. Przede wszystkim liczy się jakość składników i ich smak. Czasami warto zapłacić trochę więcej i mieć pewność, że nasze posiłki składają się z najlepszych produktów.