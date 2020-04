UE i samorząd Mazowsza doposażają mazowieckie szpitale

Samorząd województwa mazowieckiego jako pierwszy polski region uruchomił środki unijne na zakup sprzętu i środków ochrony osobistej. Efekty są już widoczne. Podpisanych zostało blisko 50 umów z dostawcami. Do szpitali na Mazowszu sukcesywnie trafiają kolejne partie środków ochrony i pierwszy niezbędny sprzęt medyczny, a personel medyczny może korzystać z szybkich testów diagnostycznych.

- Unia Europejska wyciągnęła do nas pomocną dłoń. To ogromne wsparcie, dzięki któremu możemy doposażać nasze szpitale . Z puli 150 mln zł zaangażowaliśmy już ponad 106 mln zł. To wymierna pomoc, której efekty już są widoczne. Kolejne dostawy sprzętu i środków ochrony osobistej trafiają do mazowieckich szpitali - podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

#UE pomaga

Wartość realizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego projektu "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", w ramach RPO WM 2014-2020, to aż 150 mln zł. Środki te pozwolą na wyposażenie mazowieckich szpitali, na które wojewoda mazowiecki nałożył obowiązek podwyższonej gotowości, m.in. w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Obecnie są to 62 placówki w województwie. Podwyższona gotowość dotyczy także stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Co jest kupowane w ramach unijnego projektu?

Wszystko to, co niezbędne w walce z koronawirusem. Przede wszystkim aparatura medyczna i diagnostyczna (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do jej uruchomienia – adaptacja), odczynniki, urządzenia do dezynfekcji, środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej, leki i testy.

Pierwszy sprzęt dla szpitali

Każdego dnia do szpitali na Mazowszu dostarczane są kolejne partie zakupionego w ramach projektu unijnego sprzętu i środków ochrony osobistej. Podpisanych zostało już blisko 50 umów na dostawę ponad 260 sztuk różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego i 4,4 mln sztuk środków ochrony osobistej. Realizowane umowy dotyczą zakupu respiratorów, tomografów komputerowych, aparatów RTG, defibrylatorów, kardiomonitorów, urządzeń do dekontaminacji, łóżek do intensywnego nadzoru czy pojazdów specjalistycznego przeznaczenia z oddzielna przestrzenią dla kierowcy. Sukcesywnie kupowane i dostarczane do szpitali są także środki ochrony osobistej w tym rękawiczki, gogle, kombinezony, maski i przyłbice.

7 tys. testów dla personelu medycznego

Samorząd województwa podpisał umowę z ALAB laboratoria sp. z o.o. Dzięki niej personel mazowieckich szpitali, który miał kontakt z zarażonym koronawirusem lub z osobą z podejrzeniem zarażenia ma szybszy dostęp do testów. Czas oczekiwania na wyniki wynosi maksymalnie 14 godzin. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 3 mln zł z UE.

#Seniorze zostań w domu!

Koronawirus – chociaż niewidoczny, jest niezwykle niebezpieczny. Najbardziej narażeni na zachorowanie, a przede wszystkim komplikacje lub nawet śmierć są seniorzy. Jeśli więc jesteś osobą starszą, masz problemy ze zdrowiem, pomyśl o swoim bezpieczeństwie. Bądź odpowiedzialny i zostań w domu.

Jak się chronić?

Jest kilka podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia. Najważniejszą z nich jest pozostanie w domu. Zakupy lub wyjście z psem lepiej powierzyć komuś z rodziny lub poprosić o pomoc sąsiada. Jeśli jednak musisz wyjść do sklepu, od 10:00 do 12:00 w sklepach, aptekach i punktach usługowych obowiązują godziny dla seniorów. Pamiętaj także, że gdy kończą Ci się leki, możesz zadzwonić do swojego lekarza, który wystawi e-receptę, a jej kod przyjdzie SMS-em lub e-mailem. Sprawy urzędowe również możesz załatwić drogą elektroniczną. Unikaj także bezpośredniego kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Mogą oni chorować bezobjawowo, jednocześnie zarażając innych.

– Podczas epidemii musimy dbać o siebie w szczególny sposób, a przestrzeganie zasad jest wręcz koniecznością. Dbajmy też o naszych seniorów i pomagajmy w zrobieniu zakupów czy wyprowadzeniu psa – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Pamiętaj, maseczki obowiązkowe!

Od 16 kwietnia br. Wszystkich obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeniach publicznych. Najwygodniejszą formą jest maseczka ochronna, ale dopuszczalne jest także zakrycie twarzy np. szalikiem. Ich noszenia ma spowodować, że osoby zakażone koronawirusem, a przechodzące chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

Gdzie szukać informacji?

* Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Ministerstwa Zdrowia ( gov.pl/web/koronawirus ), Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). * Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.