Podatkowe metody walki z kryzysem w listach płac i rozliczeniach PIT przedsiębiorstw

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pomoc udzielana dla firm w związku z kryzysem gospodarczym, choć pozwala zachować podstawy płynności firm, to jednocześnie utrudnia znacznie bieżące rozliczenia podatkowe. Inaczej niż do tej pory wyglądają rozliczenia list płac, pobór zaliczki na podatek, roczne rozliczenie podatku, jak i złożenie deklaracji PIT. Świadczenie postojowe, przesunięcie zapłaty składek ubezpieczeniowych, rekompensata składek pracowników lub ich umorzenie wpływają w określony sposób na dotychczasowe standardy postępowania z rozliczeniami w przedsiębiorstwach.

Wprowadzenie zmian dla przedsiębiorców zawartych w ustawie antykryzysowej skutkuje szeregiem problemów podatkowych. Prawidłowe uwzględnienie wypłacanych kwot, odraczanych lub umarzanych świadczeń niesie poważne konsekwencje w rozliczeniach podatku dochodowego.

Przesunięte zaliczki na PIT zatrudnionych a bieżące koszty firmy

W związku z epidemią przedłużony został termin zapłaty zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. (co do zasady dotyczących wynagrodzeń z lutego i marca) od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, umów cywilnoprawnych oraz z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Płatnik może zaliczki wpłacić do urzędu skarbowego z opóźnieniem, do 20 lipca.

W przypadku umów o pracę i zasiłków niezapłacone zaliczki na podatek za osoby zatrudnione mogą na bieżąco zostać rozliczone w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa (jako element wynagrodzenia brutto zatrudnionego pracownika). Warunkiem jest, że wypłaty prowadzone są terminowo. Wynika to z art. 22 ust. 6ba ustawy o PIT.

W przypadku natomiast umów cywilnoprawnych lub wypłat z tytułu praw autorskich i pokrewnych pobrany podatek będzie zaliczany do kosztów łącznie z wynagrodzeniem zleceniobiorcy kasowo - tzn. dopiero w dacie zapłaty. Powoduje to konieczność przesunięcia z rozliczeń kosztów podatkowych zaliczki na podatek dopiero na 20 lipca. Kwota netto i pozostałe koszty opłacone w marcu i kwietniu (albo w innym terminie) wprowadzane są do kosztów w miesiącu ich zapłaty, czyli co do zasady lutym i marcu.

Poza automatycznym odroczeniem płatności zaliczek za zatrudnione osoby, płatnik ma również prawo występować, w związku z obniżeniem przychodów lub przestojem gospodarczym, o odroczenie lub rozłożenie na raty każdej innej kwoty podatku należnego do zapłaty w jego przedsiębiorstwie.

Odroczone i umorzone składki ZUS

Przedsiębiorcy mają również prawo odroczyć, rozłożyć na raty lub skorzystać z umorzenia składek ubezpieczeniowych, własnych oraz osób zatrudnionych.

W przypadku odroczenia terminu zapłaty, o dacie ich rozliczenia podatkowego w przedsiębiorstwie decydować będzie, czy chodzi o składki opłacane za zatrudnioną osobę (zawarte w wynagrodzeniu brutto), czy o składki opłacane w części finansowanej przez zatrudniającego (odpowiednio podwyższające koszt zatrudnienia, które opłacane są poza wynagrodzeniem brutto).

Składki z pierwszej grupy, tj zawarte w wynagrodzeniu brutto z tytułu umowy o pracę, księgowane są w dacie ujęcia w kosztach tego wynagrodzenia. A zatem w przypadku wypłaty terminowej ujmuje się je w kosztach już w okresie, za który to wynagrodzenie jest należne. Natomiast w przypadku wypłaty innych wynagrodzeń (zlecenie, dzieło, prawa autorskie) lub przy opóźnieniu terminy wypłaty wynagrodzenia za pracę - księgowania trzeba dokonać w dacie ich faktycznej zapłaty do ZUS.

Jeśli natomiast przedsiębiorca uprawniony zostanie do umorzenia składek, to składki obciążające wynagrodzenie brutto po ich umorzeniu mogą być jako element wynagrodzenia rozliczone w kosztach. Natomiast w przypadku umowy zlecenie składki umorzone nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zasada kasowa nie pozwala ujmować ich w ewidencji podatkowej przedsiębiorstwa.

Inaczej jest z odroczeniem zapłaty składek w części finansowanej przez płatnika.Ujęte zostaną one w miesiącu, za który wynagrodzenie z umowy o pracę jest należne pod warunkiem ich zapłaty do ZUS w terminie ustawowym. Skoro dochodzi do ich odroczenia - termin ten jest przesunięty (termin ustawowy nie jest zachowany), a składki należy księgować w dacie ich zapłaty. Podobnie będzie z księgowaniem składek z umów cywilnoprawnych lub praw autorskich - decydującym będzie data ich zapłaty.

Jeśli składki w części finansowanej przez płatnika będą umorzone, to nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu. Pozostaną one bowiem składkami nieopłaconymi i w efekcie nie pomniejszą podstawy opodatkowania przedsiębiorcy.

Natomiast składki ubezpieczeniowe opłacane za osobę prowadzącą działalność gospodarczą podlegają zaliczeniu do kosztów w dacie zapłaty. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zamiast tej metody składki odliczać od dochodu lub podatku, to może tego dokonać wyłącznie ze składkami opłaconymi, a nie jedynie należnymi. Umorzenie spowoduje brak możliwości odliczenia składek lub zaliczenia ich do kosztów, a odroczenie zapłaty - przesunięcie pierwotnego terminu ich księgowania.

PIT-36 lub PIT-36L z opóźnieniem

Przesunięciu ulega również termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej przedsiębiorstwa za 2019 r. Najpóźniej PIT-36 i PIT-36L powinien trafić do urzędu skarbowego 1 czerwca. Nie oznacza to jednak, że podatek za 2019 r. może być opłacony z opóźnieniem - termin pozostaje taki sam co rok wcześniej - 30 kwietnia, jedynie zwłoka w jego zapłacie nie powoduje ryzyka naliczenia kary grzywny. Deklaracja PIT-36, PIT-36L złożona po terminie nie pozwala jednak na swobodny wybór organizacji pożytku publicznego i może zmusić do zapłaty odsetek od zaległości podatkowej wynikającej z tej deklaracji.

Przychód pracownika a odraczanie i umorzenie składek oraz dopłaty do wynagrodzenia

Przedsiębiorca ma prawo uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika oraz umorzenie składek ubezpieczeniowych zatrudnionych. Nie zmienia to jednak kwoty wypłaconego wynagrodzenia netto zatrudnionego, nie zmienia również prawa odliczenia składek ubezpieczeniowych przez tę osobę. W liście płac wykazuje się bowiem składki potrącone w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Finansowanie wynagrodzenia z FGŚP lub ze środków starosty, przyznane w ramach wsparcia, nie wpłynie również na przychód podatkowy, jaki wystąpi po stronie pracownika. Podwyższeniu uległy natomiast limity pomocy zwolnionej z podatku przekazywanej zatrudnionym przez zakłady pracy. I tak bez podatku przekazać można:

● zapomogi wypłacane w związku ze zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią ze środków obrotowych firmy - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10.000 zł (dawniej 6000 zł); ● inne zapomogi wypłacane z funduszy związkowych pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (poprzednio 1000 zł), ● świadczenia pieniężne otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej sfinansowanych z ZFŚS lub z funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (dawniej 1000 zł); ● dopłaty do wypoczynku zorganizowanego, dla dzieci i młodzieży do lat 18 ze środków obrotowych do 3000 zł (dawniej 2000 zł).

Powyższe świadczenia po zmianie limitów nie wpływają na zaliczkę na podatek pobieraną u zatrudnionych z tytułu ich comiesięcznych wynagrodzeń, nie będą również ujmowane w ich rocznej informacji PIT-11.

Dopłata do wynagrodzenia i postojowe dla przedsiębiorcy - problem z kosztami

Wynagrodzenie postojowe wypłacane na rzecz zatrudnionych pracowników, stanowi tak jak pozostałe wynagrodzenia, koszty bieżące przedsiębiorcy. Rozlicza się je zgodnie z ogólnymi zasadami księgowania wynagrodzeń. W przypadku otrzymania zwrotu części wynagrodzenia w związku z pakietem antykryzysowym otrzymaną kwotę należy w dacie jej otrzymania wprowadzić do przychodów podatkowych przedsiębiorstwa. Należy mieć nadzieję że rząd dokona zwolnienia otrzymywanych dopłat z podatku.

Ulgi w rocznym PIT

Rozliczając podatek nie można zapominać o dwóch rodzajach odliczeń, z jakich można skorzystać w firmie w związku z działaniami antykryzysowymi.

Po pierwsze, na zasadzie korekty deklaracji PIT za 2019 r., odliczyć można stratę podatkową, która wystąpi w rozliczeniach roku 2020. Maksymalnie odliczyć można 5 mln zł straty, przy czym warunkiem jest, że podatnik uzyskał w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. Jeśli warunek ten nie jest spełniony, poniesioną stratę można odliczać na zasadach ogólnych, tzn. w kolejnych latach podatkowych, a nie wstecznie, w 2019 r.

Po drugie, przekazane darowizny na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na cele walki z epidemią można odliczyć od dochodu. Odliczenie może dać wyższe korzyści niż w przypadku innego rodzaju darowizn, gdyż jeśli darowiznę dokonano w okresie:

● do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny; ● w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

Dopiero darowizny przekazane od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Ujmowane są podatkowo na ogólnych zasadach, czyli odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Rezygnacja z uproszczonych form płacenia zaliczek

W grupie przedsiębiorców dotkniętych kryzysem znaleźć mogą się również podatnicy, którzy do tej pory obliczali zaliczki w sposób uproszczony, biorąc za ich podstawę podatek zapłacony w latach poprzednich (zaliczki ustala się u nich w wysokości 1/12 podatku ustalonego w działalności 2 lata wcześniej). Tacy podatnicy mają możliwość zrezygnować z tej metody w trakcie roku i opłacać zaliczki od bieżąco ustalonej podstawy. Dzięki temu w sytuacji przestoju gospodarczego ich zaliczki będą niskie lub zerowe, dochód z działalności gospodarczej z lat wcześniejszych nie będzie wpływał na wysokość bieżących zaliczek na podatek.