Jak planować spożywcze zakupy online?

Lista zakupów

Bez względu na to, czy musimy borykać się z epidemią, czy nie, zawsze warto planować zakupy produktów spożywczych. Dotyczy to również zakupów online. Wszystko dlatego, że produkty spożywcze mają ograniczony termin przydatności do spożycia. Zrobienie zbyt dużych zapasów może sprawić, że część żywności trzeba będzie po prostu wyrzucić, co jest oczywistym marnotrawstwem.