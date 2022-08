Źródło Tamizy wyschło, przez Loarę można przejść suchą stopą. Rzeki Europy przegrywają z suszą

Dunaj - rejs na piechotę

Nieprzyjemna niespodzianka czekała także na pasażerów statku wycieczkowego Adora, płynącego z delty Dunaju do niemieckiego Passau. Ze względu na płytką głębokość rzeki nie mógł on kontynuować rejsu. 130 turystów musiało zejść na ląd i udać się autobusem na lotnisko w Otopeni, by wrócić do domu samolotem.