Znaleziono zwłoki dziecka, które miał zaatakować krokodyl

Australijska policja poinformowała w czwartek, że znalazła szczątki należące do 12-letniej dziewczynki, która według doniesień została zaatakowana przez krokodyla. Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek na północy kraju, w obrębie terenu zamieszkiwanego przez Aborygenów z niewielkiej społeczności Nganmarriyanga.