Zmiany klimatu. "Wywołane działaniem człowieka ocieplenie zachodzi szybciej niż jakiekolwiek inne"

Zmiany klimatu. Model obejmuje 24 tysiące lat

Zdaniem badaczy w ciągu ostatnich 150 lat tempo i skala ocieplenia się klimatu przewyższa to z ostatnich 24 tysięcy lat. - Rekonstrukcja ta sugeruje, że obecne temperatury są bezprecedensowe dla okresu 24 tysięcy lat. Sugeruje także, że wywołane działaniem człowieka ocieplenie zachodzi szybciej niż jakiekolwiek inne w tym czasie - tłumaczyła profesor Jessica Tierney, autorka badania, znana między innymi ze swojego wkładu w raporty Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. - To, że jesteśmy tak oddaleni od stanu, który uznalibyśmy za normalny, stanowi powód do wszczęcia alarmu i powinno zastanawiać każdego - dodał kierujący pracami doktor Matthew Osman. Zespół stworzył obejmujący 24 tysiące lat model zmian klimatu z dokładnością 200 lat, który uwzględnia także różne obszary na Ziemi. Doktor Osman mówił, że dzięki tym mapom każdy może zobaczyć zmiany temperatur w różnych częściach Ziemi - na bardzo osobistym poziomie. - Dla mnie możliwość wizualizowania trwającej 24 tysiące lat ewolucji temperatur w lokalizacji, w której teraz siedzę, albo gdzie się wychowałem, naprawdę pomogła mi odczuć, jak poważne są dzisiaj klimatyczne zmiany - mówił specjalista.

Zmiany klimatu. Badania nad globalną temperaturą

Jego zespół użył dwóch metod, aby stworzyć swój model. Dane pochodzące z badań osadów morskich naukowcy wykorzystali do opracowania symulacji komputerowej. Temperatura może bowiem zmieniać skład chemiczny obecnych w osadach resztek żyjących niegdyś organizmów. Komputerowe symulacje powstają natomiast na podstawie obecnego zrozumienia zachodzących w klimacie fizycznych procesów. - Metody te nie są doskonałe, ale można się nimi posługiwać - twierdzą badacze. Dodają, że połączenie dwóch podejść pozwoliło wykorzystać mocne strony obu z nich. Podobny sposób wykorzystuje się na przykład przy prognozowaniu pogody. - Aby przewidywać pogodę, meteorolodzy wychodzą od modelu opisującego pogodę obecną, dodają do niego obserwacje temperatury, ciśnienia, wilgotności, kierunku wiatru i tak dalej, aby tworzyć bieżące prognozy - tłumaczyła profesor Tierney. - Tym sposobem mogliśmy wykorzystać zalety obu unikalnych źródeł danych, aby stworzyć ograniczoną obserwacyjnie, dynamicznie spójną i przestrzennie kompletną rekonstrukcję przeszłego klimatu - wyjaśnił doktor Osman. Obecnie naukowcy pracują nad odtworzeniem temperatur w jeszcze dalszej przeszłości. - Jesteśmy podekscytowani możliwością zastosowania tego podejścia do dawnego klimatu, który był cieplejszy niż dzisiaj. To dlatego, że czasy te stanowią okno do naszej przyszłości, jeśli emisja gazów cieplarnianych wzrośnie - mówiła profesor Tierney.