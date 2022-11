Słynne lodowce znikną do 2050 roku. Tego procesu nie da się zatrzymać

Jedne z najbardziej znanych na świecie lodowców, między innymi te położone we włoskich Dolomitach, w amerykańskich parkach narodowych Yosemite i Yellowstone oraz na górze Kilimandżaro w Tanzanii, mają zniknąć w ciągu najbliższych 30 lat - wynika z raportu opracowanego przez UNESCO. Zdaniem ekspertów, tych zmian niestety nie da się już w żaden sposób zatrzymać.

Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw kultury UNESCO monitoruje około 18 600 lodowców położonych w 50 miejscach na świecie. Obejmują one obszar około 66 tysięcy kilometrów kwadratowych. Wszystkie te lodowce mają status obiektów światowego dziedzictwa. Naukowcy twierdzą, że do 2050 roku jedna trzecia z nich zniknie. Tych zmian, niezależnie od tego, czy globalne ocieplenie spowolni, czy też nie, nie da się już zatrzymać.