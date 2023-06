W wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych w Europie zmarło już 195 tys. osób. A prognozy nie są optymistyczne

W raporcie, opublikowanym w środę, Europejska Agencja Środowiska (EEA) przeanalizowała, w jaki sposób letnie, ekstremalne zjawiska pogodowe coraz mocniej wpływają na życie ludności w Europie, gospodarkę i przyrodę. Z dokumentu wynika, że w 27 krajach dzisiejszej UE od 1980 do 2021 roku niemal 195 tys. ludzi straciło życie wskutek zjawisk, takich jak powodzie, burze , upały i mrozy, pożary lasów oraz osuwiska ziemi. Te katastrofy spowodowały również straty rzędu 560 mld euro.

Najbardziej zabójcze były fale upałów, które spowodowały 159 tys. ofiar i 77 mld euro strat. Powodzie skutkowały w tym okresie 4,1 tys. ofiar śmiertelnych i 258 mld euro strat. Susze, pożary i mrozy to 15,1 tys. ofiar i 43 mld euro strat, a burze i osuwiska to 3,8 tys. ofiar i 183 mld euro strat.

Pesymistyczne prognozy w sprawie zmian klimatu

Z kolei Europa północno-zachodnia i środkowa najbardziej zagrożona będzie powodziami, które wynikać będą z coraz bardziej gwałtownych opadów deszczu. Jak wskazano, na całym kontynencie straty spowodowane powodziami co roku rosną o średnio 2 proc. Z prognoz EEA wynika również, że w Europie nasilą się susze, które będą miały "katastrofalne konsekwencje" dla rolnictwa. Szczególnie odczuje to południowa i centralna część kontynentu. W zależności od tego, jak bardzo będzie postępować globalne ocieplenie, okaże się ile dokładnie będą wynosić straty we wszystkich sektorach gospodarki. Agencja przewiduje, że przy ociepleniu o 1,5 stopnia Celsjusza straty związane z suszami wyniosą 25 mld euro rocznie, a przy 3 stopniach Celsjusza nawet 45 mld euro rocznie. Obecnie straty wynoszą 9 mld euro rocznie.