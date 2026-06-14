Świat Ponad 15 stopni zimą na Antarktydzie. "Absolutne szaleństwo" Agnieszka Stradecka |

Zmiany zasięgu lodu morskiego dookoła Antarktydy od 21 lutego do 10 września 2023 Źródło wideo: NASA's Scientific Visualization Studio/TL Schindler/G Weikert/I Jones/L Schuler Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na półkuli południowej zima coraz bliżej, co jednak nie wszędzie jest widoczne. Na początku czerwca temperatura maksymalna na Półwyspie Antarktycznym zazwyczaj nie wzrasta powyżej zera. W tym roku stacje naukowe zanotowały głównie wartości na plusie, a w sobotę 6 czerwca w argentyńskiej bazie Esperanza termometry pokazały 15,4 stopnia Celsjusza. To o dwa stopnie więcej niż wynosił poprzedni rekord dla meteorologicznej zimy ustanowiony w 1998 roku.

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Zieleń i brąz zamiast bieli na Antarktydzie

Jak wyjaśnił w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" Raul Cordero, profesor klimatologii z holenderskiego Uniwersytetu w Groningen, niezwykle wysoka temperatura związana jest z podmuchami ciepłego wiatru z północy. Zjawisko to występuje coraz częściej od lat 80. XX wieku i jest efektem zmian klimatycznych.

- To absolutne szaleństwo - powiedział Cordero. - Wartości są około 20 stopni Celsjusza powyżej normy dla tej pory roku. To ogromna anomalia - dodał.

Naukowcy z Wyspy Króla Jerzego przekazali, że wysokie jak na późną jesień temperatury spowodowały nagłe stopnienie śniegu i lodu, a biel krajobrazu zastąpiły odcienie brązu i zieleni. Anomalia termiczna wpływa także na opady - zamiast zasilającego lodowce śniegu pada deszcz, który przyspiesza jego roztapianie.

- O tej porze roku lodowiec powinien być pokryty śniegiem. (...) To oczywiście nie jest dla niego dobre - powiedział Luis Munoz, chilijski glacjolog, który zauważył topnienie na lodowcu Collins na wyspie.

Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu Źródło zdjęcia: Shutterstock

Kluczowy region pod presją

Region Antarktyki podlega coraz większej presji ze strony człowieka, zarówno w postaci pozyskiwania surowców i turystyki, jak również poprzez zmiany klimatu. Proces utraty pokrywy lodowej może doprowadzić do niebezpiecznego podwyższenia się globalnego poziomu mórz, jak również zaburzyć funkcjonowanie ekosystemów zależnych od lodu.

Redagował dd