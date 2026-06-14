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Ponad 15 stopni zimą na Antarktydzie. "Absolutne szaleństwo"

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Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu
Zmiany zasięgu lodu morskiego dookoła Antarktydy od 21 lutego do 10 września 2023
Źródło wideo: NASA's Scientific Visualization Studio/TL Schindler/G Weikert/I Jones/L Schuler
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Początek czerwca był na Antarktydzie rekordowo ciepły. Na Półwyspie Antarktycznym termometry pokazały ponad 15 stopni Celsjusza - o tej porze roku zazwyczaj jest tam o około 20 stopni mniej. Warunki pogodowe nie pozostają bez wpływu na stan lodowców.

Na półkuli południowej zima coraz bliżej, co jednak nie wszędzie jest widoczne. Na początku czerwca temperatura maksymalna na Półwyspie Antarktycznym zazwyczaj nie wzrasta powyżej zera. W tym roku stacje naukowe zanotowały głównie wartości na plusie, a w sobotę 6 czerwca w argentyńskiej bazie Esperanza termometry pokazały 15,4 stopnia Celsjusza. To o dwa stopnie więcej niż wynosił poprzedni rekord dla meteorologicznej zimy ustanowiony w 1998 roku.

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Zieleń i brąz zamiast bieli na Antarktydzie

Jak wyjaśnił w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" Raul Cordero, profesor klimatologii z holenderskiego Uniwersytetu w Groningen, niezwykle wysoka temperatura związana jest z podmuchami ciepłego wiatru z północy. Zjawisko to występuje coraz częściej od lat 80. XX wieku i jest efektem zmian klimatycznych.

- To absolutne szaleństwo - powiedział Cordero. - Wartości są około 20 stopni Celsjusza powyżej normy dla tej pory roku. To ogromna anomalia - dodał.

Naukowcy z Wyspy Króla Jerzego przekazali, że wysokie jak na późną jesień temperatury spowodowały nagłe stopnienie śniegu i lodu, a biel krajobrazu zastąpiły odcienie brązu i zieleni. Anomalia termiczna wpływa także na opady - zamiast zasilającego lodowce śniegu pada deszcz, który przyspiesza jego roztapianie.

- O tej porze roku lodowiec powinien być pokryty śniegiem. (...) To oczywiście nie jest dla niego dobre - powiedział Luis Munoz, chilijski glacjolog, który zauważył topnienie na lodowcu Collins na wyspie.

Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu
Tak latem wygląda Wyspa Króla Jerzego - zimą powinna być pokryta grubą warstwą śniegu
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Kluczowy region pod presją

Region Antarktyki podlega coraz większej presji ze strony człowieka, zarówno w postaci pozyskiwania surowców i turystyki, jak również poprzez zmiany klimatu. Proces utraty pokrywy lodowej może doprowadzić do niebezpiecznego podwyższenia się globalnego poziomu mórz, jak również zaburzyć funkcjonowanie ekosystemów zależnych od lodu.

Redagował dd

Źródło: The Guardian, Euronews
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Tagi:
AntarktydaZmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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