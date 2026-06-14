Ponad 15 stopni zimą na Antarktydzie. "Absolutne szaleństwo"
Na półkuli południowej zima coraz bliżej, co jednak nie wszędzie jest widoczne. Na początku czerwca temperatura maksymalna na Półwyspie Antarktycznym zazwyczaj nie wzrasta powyżej zera. W tym roku stacje naukowe zanotowały głównie wartości na plusie, a w sobotę 6 czerwca w argentyńskiej bazie Esperanza termometry pokazały 15,4 stopnia Celsjusza. To o dwa stopnie więcej niż wynosił poprzedni rekord dla meteorologicznej zimy ustanowiony w 1998 roku.
CZYTAJ TEŻ: Kolonia pingwinów radzi sobie ze zmianami klimatu w nietypowy sposób
Zieleń i brąz zamiast bieli na Antarktydzie
Jak wyjaśnił w rozmowie z brytyjskim "Guardianem" Raul Cordero, profesor klimatologii z holenderskiego Uniwersytetu w Groningen, niezwykle wysoka temperatura związana jest z podmuchami ciepłego wiatru z północy. Zjawisko to występuje coraz częściej od lat 80. XX wieku i jest efektem zmian klimatycznych.
- To absolutne szaleństwo - powiedział Cordero. - Wartości są około 20 stopni Celsjusza powyżej normy dla tej pory roku. To ogromna anomalia - dodał.
Naukowcy z Wyspy Króla Jerzego przekazali, że wysokie jak na późną jesień temperatury spowodowały nagłe stopnienie śniegu i lodu, a biel krajobrazu zastąpiły odcienie brązu i zieleni. Anomalia termiczna wpływa także na opady - zamiast zasilającego lodowce śniegu pada deszcz, który przyspiesza jego roztapianie.
- O tej porze roku lodowiec powinien być pokryty śniegiem. (...) To oczywiście nie jest dla niego dobre - powiedział Luis Munoz, chilijski glacjolog, który zauważył topnienie na lodowcu Collins na wyspie.
Kluczowy region pod presją
Region Antarktyki podlega coraz większej presji ze strony człowieka, zarówno w postaci pozyskiwania surowców i turystyki, jak również poprzez zmiany klimatu. Proces utraty pokrywy lodowej może doprowadzić do niebezpiecznego podwyższenia się globalnego poziomu mórz, jak również zaburzyć funkcjonowanie ekosystemów zależnych od lodu.
Redagował dd