Trzeba działać "teraz albo nigdy". Nowy raport IPCC

Bez natychmiastowej i znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych ograniczenie wzrostu globalnej temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki przedprzemysłowej będzie niemożliwe - wskazali autorzy opublikowanej w poniedziałek kolejnej części szóstego raportu Międzynarodowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC). Jak zaznaczono, potrzeba zmian we wszystkich sektorach.

Według autorów dokumentu, przy podjęciu odpowiednich działań do 2030 roku można ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o połowę. Jak wskazali, w latach 2010-2019 średni roczny poziom emisji na świecie był najwyższy w historii, ale jego tempo spowolniło.

Jako niektóre z niezbędnych kroków wymieniono między innymi drastyczne ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Według badaczy sytuację może zmienić tylko znaczące ograniczenie emisji we wszystkich sektorach: od rolnictwa i transportu po energetykę i budownictwo.

"Mamy narzędzia i potrzebną wiedzę"

Jak wskazano, decydujące znaczenie ma najbliższych kilka lat. Aby ograniczyć globalną temperaturę do około 1,5 st. C, emisje gazów cieplarnianych na świecie powinny osiągnąć najwyższy poziom przed 2025 rokiem, a do 2030 r. powinny zostać zredukowane o 43 proc. Do redukcji globalnego ocieplenia do 1,5 st. C w stosunku do czasów sprzed epoki przemysłowej zobowiązano się w ramach Porozumienia Paryskiego w 2015 roku.

W tym samym okresie należy zmniejszyć emisję metanu o około jedną trzecią - zwracają uwagę autorzy raportu. Jak podkreślają, nawet przy dokonaniu tych założeń tymczasowo zostanie przekroczony próg ocieplenia 1,5 st. C, ale do końca wieku globalna temperatura mogłaby spaść poniżej tej granicy.

- Jesteśmy na rozdrożu. Decyzje, które teraz podejmiemy, mogą zaważyć na dalszych losach przyszłości. Mamy narzędzia i potrzebną wiedzę, aby ograniczyć ocieplenie - powiedział przewodniczący IPCC Hoseung Lee.

Porozumienie paryskie Adam Ziemienowicz/PAP

"Teraz albo nigdy"

Jak dodał Priyadarshi Shukla, współprzewodniczący grupy roboczej, która przygotowała trzecią część raportu, "odpowiednia polityka, infrastruktura i technologia, umożliwiające zmianę naszego stylu życia i zachowań, mogą skutkować redukcją emisji gazów cieplarnianych o 40-70 procent do 2050 roku".

Jim Skea, również pracujący przy powstaniu raportu, podkreślił, że "jeśli chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 st. C", należy działać "teraz albo nigdy". - Bez natychmiastowej i szybkiej redukcji emisji we wszystkich sektorach będzie to niemożliwe - dodał.

Globalne ocieplenie PAP/Maciej Zieliński

Autor:ps/map

Źródło: IPCC, Reuters, tvnmeteo.pl