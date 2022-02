Przez zmiany klimatu topnieje lodowiec na najwyższym szczycie Ziemi

Lodowiec Przełęczy Południowej

- Badania te uświadamiają nas, jak niezwykle wrażliwe są ekosystemy Ziemi nawet na stosunkowo niewielkie zmiany - powiedział kierownik ekspedycji, doktor Paul Mayewski. Zauważył również, że szybkie topnienie może mieć wiele różnych znaczących implikacji w skali od regionalnej do globalnej. Około miliarda ludzi jest uzależnionych od wody pitnej w Himalajach, a jeśli inne lodowce w regionie - i na całym świecie - pójdą za przykładem Everestu, ich zdolność do dostarczania wody pitnej i do nawadniania może się znacznie zmniejszyć.